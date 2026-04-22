"Hoàng cung huyền ảo" chính thức khai màn tối 25/4 tại Đại Nội
HNN.VN - Từ ngày 25 đến 28/4, vào lúc 20h mỗi tối, Đại Nội Huế sẽ mở cửa miễn phí đón người dân và du khách tham gia chương trình “Hoàng cung huyền ảo”.
Tối 25/4, chương trình nghệ thuật “Hoàng cung huyền ảo” sẽ chính thức khai màn tại Đại Nội Huế. Chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật cung đình và công nghệ hiện đại, hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới lạ cho du khách, đồng thời là bước thử nghiệm quan trọng trong hành trình phát triển kinh tế đêm gắn với di sản