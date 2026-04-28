Ấn tượng chương trình nghệ thuật đặc biệt “Âm vang Tổ quốc”

Nghệ sĩ Tùng Dương trình diễn trong chương trình. (Ảnh: TUẤN HUY)

Chương trình diễn ra tối 28/4 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), mở đầu chuỗi chương trình nghệ thuật chính luận “Tự hào là người Việt Nam” năm 2026.

Khoảng gần 40.000 khán giả đã trực tiếp có mặt và hàng triệu lượt người theo dõi trên sóng truyền hình cũng như các nền tảng số. Nhiều khán giả đã có mặt tại khu vực Sân vận động từ rất sớm, bất chấp cái nắng oi gay gắt buổi chiều.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức; Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Công ty Netmedia phối hợp thực hiện. "Âm vang Tổ quốc" cũng là một ca khúc được nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sáng tác riêng cho chương trình.

Chương trình cũng là sự kiện hướng tới các lễ kỷ niệm lớn của đất nước như 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2026), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

“Âm vang Tổ quốc” lựa chọn đường dây nghệ thuật là kể lại lịch sử và bản sắc dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Thông qua sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, chương trình góp phần khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, củng cố niềm tự hào dân tộc và nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc gìn giữ, tiếp nối các giá trị lịch sử, văn hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Mở màn, hàng trăm diễn viên đồng diễn đại cảnh "Âm vang Tổ quốc" với tạo hình bông sen, bản đồ Việt Nam trong hiệu ứng của ánh sáng, pháo khói và âm nhạc.

Chương trình gồm 2 phần: Phần I kéo dài 90 phút, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 với ba chương. Chương 1 “Trường ca trên Trống Đồng” truyền thông điệp về cội nguồn vững bền, bản sắc trường tồn, sức mạnh Việt Nam bắt đầu từ cộng đồng và văn hóa. Chương 2 “Âm vang lịch sử” mang thông điệp đại đoàn kết hun đúc ý chí, tinh hoa văn hóa kết tinh sức mạnh, để Việt Nam vươn mình trong thời đại mới. Chương 3 “Khát vọng Việt Nam” thể hiện niềm tin vào Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và sự nghiệp cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước; nêu cao khát vọng phát triển, trách nhiệm tiếp nối của mỗi người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ.

Phần II “Bùng nổ thanh âm - Rực sáng bầu trời” với các tiết mục nghệ thuật sôi động, nối dài niềm tự hào, biến lòng yêu nước thành nguồn năng lượng tích cực, thôi thúc mỗi người trẻ dấn thân và cống hiến cho một Việt Nam thịnh vượng.

Xen kẽ giữa các nội dung trong chương trình là những màn pháo hoa rực rỡ trên nền trời Sân vận động Mỹ Đình. Buổi tối, trời mưa nặng hạt cũng không thể làm giảm nhiệt huyết và sự hào hứng của hơn 40 nghìn khán giả tại đây.

Trong chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu như “Âm vang Tổ quốc”, “Khởi nguyên”, “Nhịp sống Lạc Việt”, “Phù Đổng Thiên Vương”, “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời”, “Mỗi bước đi thêm yêu Tổ quốc”, “Đường chúng ta đi”, “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”, “Tổ quốc trong ánh mặt trời”, “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”…

Tiết mục ấn tượng nhất trong chương trình mang tên “Bình yên Tổ quốc” với phần diễu binh kết hợp biểu diễn của 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân.

Bên cạnh đó, sự góp mặt của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên, trong đó có nhiều người được khán giả yêu mến như Nghệ sĩ Nhân dân Dương Minh Đức, Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thủy, Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Tùng, Nghệ sĩ Nhân dân Vũ Thắng Lợi; các ca sĩ Tùng Dương, Linh Chi, Viết Danh, Bùi Lê Mận, Hà Quỳnh Như, Thanh Phong, Nhật Huyền, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa, ban nhạc Bức Tường, ban nhạc Ngũ Cung, Thanh Âm band, dàn hợp xướng… đã góp phần làm nên thành công của chương trình.

