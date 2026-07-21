120 chiến sĩ mới nhận nhiệm vụ trên hai tuyến biên giới

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố trao giấy khen cho chiến sĩ mới có thành tích xuất sắc

Năm 2026, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế tiếp nhận và huấn luyện 120 chiến sĩ mới. Qua 4,5 tháng huấn luyện theo chương trình của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và chương trình huấn luyện chuyên ngành biên phòng, các chiến sĩ được trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về chính trị, quân sự, điều lệnh, võ thuật, thể lực, pháp luật và nghiệp vụ biên phòng.

Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ mới hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện; kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt yêu cầu, nhiều nội dung có tỷ lệ khá, giỏi cao. Trong đó, huấn luyện võ thuật đạt 87,5% khá, giỏi; huấn luyện nghiệp vụ công tác biên phòng đạt 80% khá, giỏi; giáo dục chính trị đạt 75% khá, giỏi.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố Huế yêu cầu các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy kết quả huấn luyện. Khi về đơn vị, mỗi quân nhân cần nhanh chóng hòa nhập môi trường công tác, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ngay sau bế mạc, 120 chiến sĩ mới được điều động về các cơ quan, đơn vị của BĐBP thành phố Huế, trên hai tuyến biên giới, để tiếp tục công tác, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế tặng giấy khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.