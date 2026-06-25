Nâng bước những “mầm xanh” trên biên giới

Đại tá Lê Hồng Tuyên trao tặng quà "Nâng bước em đến trường" cho học sinh biên giới

Chung sức xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp

Trên dải đất biên giới, mùa này nắng mưa thất thường. Công trường xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 4 (quy mô phục vụ hơn 1.300 học sinh, trong đó có 200 học sinh nội trú) bùn đất nhão nhoét, lầy lội. Dù khó khăn, bất lợi về thời tiết, mọi hoạt động trên công trường vẫn diễn ra khẩn trương. Tại từng khu vực, giữa tiếng máy móc ầm ĩ, lực lượng thi công tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình. Trong đó, có những người lính biên phòng, lưng áo quân phục ướt đẫm mồ hôi.

Trung tá Quế Việt Thịnh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 4) trực tiếp phụ trách lực lượng cán bộ, chiến sĩ từ các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới đến tham gia hỗ trợ xây dựng. Quân phục bạc màu, da cháy sạm, nhưng trên gương mặt rắn rỏi của 50 cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại công trường đều thể hiện bản lĩnh, ý chí chiến thắng mọi khó khăn.

Vận chuyển gạch, cát, đá; khiêng vác giàn giáo; dọn dẹp vật liệu; trộn và vận chuyển vữa; buộc sắt để rải bê tông; tô trát tường… là khối lượng công việc mà những người lính biên phòng chung vai gánh vác, với cường độ làm việc cao. Để gấp rút đẩy nhanh tiến độ, mỗi ngày làm việc trên công trường kết thúc vào lúc 18 giờ 30.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng và Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy BĐBP vui cùng thiếu nhi biên giới trong đêm hội dành cho học sinh

Chai sần, trầy xước nhưng những đôi vai, đôi tay người lính, mỗi ngày trên công trường vẫn không ngừng nghỉ. Trung tá Quế Việt Thịnh, Thiếu tá Bùi Ngọc Luân, nhân viên trinh sát Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Thiếu tá Nguyễn Sỹ Linh, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân và các đồng đội, ai nấy đều khẳng định nối tiếp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng, các anh luôn sẵn sàng vượt qua mọi mệt nhọc, vất vả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ hết sức quan trọng: Đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ địa phương, người dân, học sinh khu vực biên giới.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy và Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố, việc BĐBP tham gia xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại xã A Lưới 4 nói riêng, các trường học trên biên giới nói chung, mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Qua đó, nâng cao điều kiện học tập cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thắt chặt tình quân dân và củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh tại khu vực biên giới.

Đồng hành, quan tâm học sinh khu vực biên giới

Nâng bước những “mầm xanh”

Những năm qua, lực lượng BĐBP thành phố đã cùng các cấp, các ngành nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, tạo nguồn nhân lực, tri thức trong tương lai cho địa phương. Đồng thời, đồng hành, hỗ trợ về tinh thần, vật chất, trang bị kiến thức, định hướng để con em đồng bào dân tộc thiểu số, thế hệ trẻ nơi đây trở thành đội ngũ cán bộ tiếp nối, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển, là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà lực lượng BĐBP thành phố đã tập trung thực hiện, mang lại hiệu quả.

Điển hình là các chương trình, mô hình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”. Trong 10 năm qua, hàng trăm học sinh ở khu vực biên giới mồ côi hoặc cha mẹ đau ốm tàn tật, đặc biệt có hoàn cảnh khó khăn được BĐBP “nâng bước”. Tại hội nghị trực tuyến tuyên dương học sinh, sinh viên tiêu biểu trên toàn quốc trong chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng” giai đoạn 2016 - 2021, thành phố Huế có 9 em xuất sắc được tuyên dương. Mỗi năm học, hầu hết các em được BĐBP thành phố “nâng bước” đều chuyển biến tốt trong học tập, rèn luyện.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 4

Phía sau sự chuyển biến và thành tích học tập, rèn luyện của các em là biết bao yêu thương, cùng những bước chân lặng lẽ, miệt mài của những người lính biên phòng. Các cán bộ, chiến sĩ đã đến tận nhà thăm hỏi, nắm tình hình, chỉ vẽ, hướng dẫn, động viên, khích lệ và tiếp tục hỗ trợ các em bằng những mô hình mới, thiết thực. Điển hình là mô hình trao tặng “Góc học tập cho em” của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây bằng cách tặng bàn học, đèn học, giá sách cho các em học sinh.

Hằng năm, mỗi dịp tết Trung thu, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đều tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” trên biên giới, với yêu thương không đong đếm dành cho thiếu nhi. Dù bộn bề công việc, nhưng bao giờ Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Đại tá Hoàng Minh Hùng, Thượng tá Hồ Văn Việt, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố, cũng có mặt tại đêm hội, tận tay trao quà và chung niềm vui cùng các em thiếu nhi.

Tỉ mỉ trong từng công đoạn buộc thép để đổ bê tông

Từ hiệu quả đạt được, chương trình, mô hình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” (chủ trương của Bộ Tư lệnh BĐBP, nguồn kinh phí do cán bộ, chiến sĩ biên phòng đóng góp; vận động xã hội hóa), được Bộ Quốc phòng mở rộng, nâng lên dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường”, với kinh phí hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo cơ hội cho nhiều học sinh nghèo khu vực biên giới có điều kiện học tập, vươn lên.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu trải lòng: Bên cạnh dành tất cả tâm huyết, trách nhiệm, tình cảm đối với thế hệ tương lai ở khu vực biên giới, BĐBP thành phố còn đỡ đầu, “nâng bước” cho nhiều học sinh các bản Lào dọc biên giới. Thông qua việc đỡ đầu các em thiếu nhi, sự phối hợp giữa các đồn biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình các em càng thêm gắn bó chặt chẽ; góp phần tăng cường tình đoàn kết máu thịt quân dân; tăng cường mối quan hệ giữa BĐBP với lực lượng bảo vệ biên giới và tình cảm hữu nghị giữa chính quyền, Nhân dân khu vực biên giới nước ta với nước bạn Lào.