Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi vay, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ

NHNN yêu cầu giảm lãi vay, ưu tiên vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp thấp hơn tối thiểu 1%/năm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản số 7125/NHNN-TD gửi các ngân hàng thương mại và NHNN chi nhánh tại các Khu vực về triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Theo NHNN, thời gian qua, ngành ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò là một trong những kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế, góp phần khơi thông nguồn lực cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Mục tiêu tăng trưởng "2 con số" đặt ra yêu cầu lớn về nguồn lực. Do đó, hệ thống ngân hàng được yêu cầu tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp về nguồn vốn, lãi suất cho vay và điều kiện tiếp cận tín dụng đối với các thành phần kinh tế.

Trong đó, DNNVV được xác định là nhóm cần được chú trọng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Theo đó, NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại phát huy trách nhiệm xã hội, chủ động tiết giảm chi phí, cân đối và bố trí nguồn lực để xây dựng, triển khai các chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp.

Việc triển khai được thực hiện trên tinh thần đồng hành, chia sẻ với người dân, doanh nghiệp. Trong đó, NHNN yêu cầu ưu tiên xây dựng và triển khai chương trình tín dụng hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và DNNVV.

Nhóm khách hàng vay vốn gồm DNNVV; doanh nghiệp và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế.

Các lĩnh vực được nêu gồm nông nghiệp, nông thôn; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xuất khẩu; kinh tế số; trí tuệ nhân tạo; công nghiệp bán dẫn; chế biến, chế tạo và các dự án thuộc Danh mục phân loại xanh theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, lãi suất cho vay ưu đãi bằng đồng Việt Nam phải thấp hơn tối thiểu 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ.

Các kỳ hạn được tính gồm ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Ngân hàng cũng thực hiện miễn, giảm các loại phí dịch vụ nếu có đối với khách hàng, phù hợp quy định pháp luật, quy mô hoạt động và năng lực của từng ngân hàng.

Bên cạnh đó, trường hợp khách hàng đủ điều kiện hưởng ưu đãi từ nhiều chương trình, gói tín dụng mà ngân hàng đang triển khai, các ngân hàng cân đối nguồn lực để hỗ trợ một hoặc nhiều chính sách phù hợp với nhu cầu của khách hàng cũng như điều kiện, năng lực của ngân hàng.

Phải công khai lãi suất cho vay

Theo văn bản 7125/NHNN-TD, các ngân hàng thương mại xây dựng và công bố thực hiện chương trình từ tháng 8/2026.

Việc xem xét, thẩm định và quyết định cho vay đối với khách hàng, phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với các khoản vay thuộc chương trình được thực hiện theo quy định hiện hành.

Đồng thời, NHNN đề nghị các ngân hàng thương mại nhà nước phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong bố trí nguồn lực triển khai chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi hướng đến các động lực tăng trưởng kinh tế và DNNVV.

NHNN cũng khuyến khích các ngân hàng thương mại khác hưởng ứng, chủ động xây dựng chương trình, sản phẩm, gói tín dụng phù hợp với khách hàng vay vốn, tùy điều kiện và khả năng nguồn lực của từng ngân hàng.

Các ngân hàng thương mại được yêu cầu tăng cường thông tin, truyền thông về chương trình, sản phẩm, dịch vụ để doanh nghiệp và người dân biết, tiếp cận và thụ hưởng chính sách.

Ngoài ra, ngân hàng phải công bố lãi suất cho vay của các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác nếu có trên trang thông tin điện tử của ngân hàng, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn.

Đối với NHNN chi nhánh tại các Khu vực, NHNN yêu cầu chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện của các ngân hàng tham gia chương trình trên địa bàn.

Các chi nhánh phối hợp với sở, ngành xem xét, xử lý những vướng mắc phát sinh nếu có trong quá trình triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thực hiện chương trình và kịp thời báo cáo Thống đốc NHNN những vấn đề vượt thẩm quyền.

Theo số liệu cập nhật, đến ngày 31/7/2026, dư nợ toàn nền kinh tế đạt gần 20,3 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp đạt trên 10,7 triệu tỷ đồng, chiếm 53,4% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Dư nợ tín dụng đối với doanh nghiệp tư nhân đạt trên 9,3 triệu tỷ đồng, còn dư nợ của DNNVV đạt trên 4 triệu tỷ đồng.