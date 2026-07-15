Những bước chân lặng thầm trên biên giới

Trung tá Hoàng Văn Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hương Nguyên giới thiệu về mốc quốc giới.

Vững vàng bước chân

Khi núi rừng còn mờ mịt, từ Đồn Biên phòng Hương Nguyên, cán bộ, chiến sĩ đội tuần tra đã nai nịt gọn ghẽ, chuẩn bị chuyến tuần tra đến cột mốc 675. Đây là cột mốc xa nhất trong những cột mốc do đơn vị quản lý, đường đi hiểm trở, nên mỗi chuyến tuần tra bắt đầu từ 5 giờ sáng, nhưng đến 20 - 21 giờ đêm đội tuần tra mới về tới đơn vị.

Xe đơn vị đưa đội tuần tra đến bìa rừng, từ đây những người lính biên phòng ba lô trên lưng, tay chắc súng, bắt đầu luồn, cắt rừng. Theo Trung tá Hoàng Văn Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hương Nguyên, nếu tình hình thời tiết không thuận lợi, để đảm bảo tuyệt đối an toàn, đội tuần tra ở lại đêm trong rừng.

Các anh kể về những hiểm nguy trong những chuyến tuần tra cùng cảm xúc đong đầy. Đó là những bước chân lặng lẽ giữa rừng già, đường đến cột mốc không tính bằng cây số, mà tính bởi bao nhiêu dốc, suối, thác… Trên đường tuần tra, người lính biên phòng phải tìm cách vượt qua những vách đá, những dốc cao gần như dựng đứng. Chiều, trong rừng thường xuyên mưa lớn, khiến đường đi trở nên trơn trượt, nước suối dâng cao, chảy xiết...

Trong những chuyến tuần tra, có lần Thiếu tá Thái Văn Thanh, Đội trưởng Đội Vũ trang và một số cán bộ, chiến sĩ bị vắt chui sâu vào mũi, phải đến trung tâm y tế trên địa bàn nhờ cán bộ y tế xử lý. Gian nan là vậy, nhưng khi đứng trước mốc quốc giới khẳng định chủ quyền, mọi mệt nhọc dường như tan biến. “Khi dọn dẹp, phát quang cỏ cây xung quanh cột mốc, tô lại hai chữ Việt Nam thiêng liêng bằng sơn đỏ, trong trái tim mỗi người lính, dâng lên niềm tự hào”, Trung tá Hoàng Văn Dũng bộc bạch.

Theo Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố, bước chân tuần tra của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Nguyên, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) A Đớt, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, Đồn BPCK Hồng Vân ngày đêm vững vàng, không ngừng nghỉ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua mọi gian nan, hiểm nguy bằng bản lĩnh của người lính biên phòng, ý chí quyết tâm, một lòng đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc nguyên vẹn; quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Tăng cường tuyên truyền, vận động

Đồng thời với việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra đường biên, cột mốc, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới đất liền luôn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn đơn vị quản lý, đặc biệt là các dịp lễ, Tết, các sự kiện trọng đại của đất nước.

Điển hình, Đồn BPCK Hồng Vân và Đồn BPCK A Đớt trong 6 tháng đầu năm đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân sự trên địa bàn tiến hành tuần tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên 45 đợt; phối hợp với lực lượng kiểm lâm tuần tra khu vực rừng đơn vị quản lý gần 30 đợt; tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trong dịp lễ, Tết 25 đợt. Đồng thời, đã yêu cầu chấm dứt hoạt động, viết cam kết không tái phạm đối với hàng chục đối tượng; bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng liên quan đến vận chuyển hàng cấm, đánh bạc trái phép…

Trung tá Cao Tất Tuấn, Đồn trưởng Đồn BPCK A Đớt thông tin: Bên cạnh tăng cường tuần tra, thì công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục các đối tượng vi phạm nói riêng, người dân trên địa bàn nói chung là nhiệm vụ rất quan trọng để phòng ngừa, ngăn chặn từ gốc rễ các hành vi vi phạm.

Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền trên loa phát thanh địa phương được 14 lượt; phát hơn 1.000 tờ rơi về phòng, chống ma túy, mua bán người và buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Đồng thời, tuyên truyền trực tiếp tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, trên báo chí, bản tin, mạng xã hội, phóng sự trên trang facebook của chi đoàn đơn vị và các trang cá nhân của đoàn viên, thanh niên… Từ sự tuyên truyền, vận động, một người dân trên địa bàn đã tự nguyện bàn giao cho Đồn BPCK A Đớt 2 khẩu súng tự chế và đơn vị đã bàn giao cho Ban Chỉ huy Quân sự xã A Lưới 4 theo quy định.

Trong những chuyến tuần tra đường biên, cột mốc, khi gặp người dân đi làm rừng, làm rẫy, cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng chủ động kết hợp tuyên truyền bà con về việc không săn bắt, hái lượm sai quy định, chủ động tố giác tội phạm. Hay những lúc về với thôn bản, giúp bà con thu hoạch mùa màng, nạo vét kênh mương, cải tạo vườn tạp…, các anh cũng “thủ thỉ” để những quy định của pháp luật gần gũi với đời sống của bà con và “thấm” dần trong mỗi người dân. Đây cũng chính là cách để huy động người dân chung sức cùng lực lượng BĐBP giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới.