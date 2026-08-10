Sớm khắc phục các sai phạm tại Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam

Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam.

Buông lỏng quản lý, gây lãng phí nguồn lực

Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế (nay thuộc TP. Huế) do Sở Y tế làm chủ đầu tư, được phê duyệt lần đầu từ năm 2003. Qua 4 lần điều chỉnh, tổng mức đầu tư nâng lên hơn 169,5 tỷ đồng với 54 gói thầu. Mặc dù công trình đã đưa vào khai thác từ năm 2015, nhưng đến nay vẫn chưa thể hoàn thành quyết toán vốn đầu tư do có tới 29/54 gói thầu thiếu hụt hồ sơ theo quy định.

Kết luận thanh tra cho thấy, tình trạng buông lỏng quản lý chuyên môn và tài chính đã diễn ra ở nhiều khâu. Trước hết là việc sử dụng tài sản công kém hiệu quả khi bệnh viện chưa bao giờ vận hành hết công suất, nhiều hạng mục công trình bỏ trống và hư hỏng theo thời gian.

Đáng chú ý, có tới 35 thiết bị y tế đã nghiệm thu, thanh toán nhưng chưa từng đưa vào sử dụng do xác định sai nhu cầu, thiếu nhân lực vận hành hoặc thiết bị hư hỏng. Việc kiểm kê năm 2022 cho thấy nhiều máy móc tiền tỷ như 2 máy chạy thận (trị giá hơn 1,23 tỷ đồng), máy giúp thở, máy gây mê... đã “đắp chiếu” đến mức hư hỏng, lạc hậu công nghệ.

Bên cạnh đó, sai phạm trong lập và điều chỉnh dự án cũng diễn ra xuyên suốt qua các thời kỳ. Điển hình, tại lần điều chỉnh năm 2015, chủ đầu tư vẫn áp dụng Luật Xây dựng 2003 dù Luật Xây dựng 2014 đã có hiệu lực, đồng thời không chứng minh được hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều chỉnh. Tại các gói thầu xây lắp số 02 và số 19, chủ đầu tư vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý hợp đồng và chất lượng công trình như kéo dài thi công 2.299 ngày không báo cáo, thiếu bản vẽ hoàn công, nghiệm thu khi chưa thẩm định dự toán.

Đáng lo ngại hơn, tại gói thầu số 47 về cung cấp thiết bị y tế, thanh tra đã phát hiện dấu hiệu nghiệm thu, thanh toán khi thiết bị chưa thực sự được lắp đặt, vận hành, có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân cốt lõi của những sai phạm trên xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc khảo sát nhu cầu thực tế, buông lỏng giám sát quy trình đầu tư xây dựng và nghiệm thu tài sản.

Siết chặt kỷ cương, tập trung xử lý dứt điểm

Xác định việc khắc phục sai phạm là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo vệ tài sản nhà nước và nâng cao hiệu lực quản lý, Thanh tra TP. Huế đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý đồng bộ. Đầu tiên, Sở Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố và các đơn vị liên quan phải tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân qua từng thời kỳ, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra các vi phạm, lãng phí kéo dài.

Song song với việc làm rõ trách nhiệm, thành phố cần tập trung tháo gỡ “nút thắt” quyết toán dự án. Việc giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế rà soát toàn bộ hồ sơ, cùng với việc Sở Xây dựng tổ chức kiểm định, đánh giá chất lượng thực tế công trình sẽ là căn cứ quan trọng để giải quyết dứt điểm việc quyết toán 29 gói thầu còn tồn đọng.

Cuối cùng, giải pháp quan trọng nhất là tối ưu hóa công năng công trình hiện hữu. Sở Y tế cần khẩn trương thực hiện Thông báo số 134/TB-UBND của UBND thành phố, nhanh chóng hoàn thiện phương án khai thác, điều chuyển hoặc sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có, tuyệt đối không để tiếp tục lãng phí.

Công tác quản lý đầu tư công đòi hỏi tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước Nhân dân. Sự chỉ đạo sát sao của UBND thành phố Huế và việc vào cuộc quyết liệt của các sở, ngành trong việc xử lý dứt điểm sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam sẽ là bài học đắt giá trong công tác quản lý tài sản công, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự minh bạch, kỷ cương của chính quyền địa phương.