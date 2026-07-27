Tri ân để tiếp bước

Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP thành phố dâng hương trước anh linh liệt sĩ Lê Đình Tư.

Từ tri ân đến hành động

Năm nào cũng vậy, trong chuỗi hoạt động tri ân sâu rộng đến các gia đình chính sách, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế nói chung, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 Biên phòng nói riêng, dành tình cảm đặc biệt sâu nặng đối với gia đình liệt sĩ Lê Đình Tư; liệt sĩ Phạm Văn Điền - những người chiến sĩ biên phòng đã anh dũng hy sinh khi cùng đồng đội điều khiển những con tàu lao vào sóng dữ để bảo vệ tính mạng Nhân dân trong cơn lũ lịch sử năm 1999.

Ngày 27/7 năm nay, Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP thành phố làm trưởng đoàn công tác đến dâng hương tại nhà riêng gia đình liệt sĩ Lê Đình Tư tại tổ dân phố Chiết Bi, phường Hương Thủy, thành phố Huế (gia đình liệt sĩ Phạm Văn Điền ở tỉnh khác). Đối với những người lính biên phòng, ngôi nhà thật thân thương; cha mẹ của liệt sĩ như người thân ruột thịt. 27 năm trôi qua kể từ ngày liệt sĩ Tư ngã xuống, không đếm hết những lần người lính biên phòng trở về ngôi nhà của người đồng đội anh hùng cùng lòng biết ơn sâu sắc, niềm tự hào to lớn, sự tiếc thương và kính trọng vô hạn.

Chiến sĩ mới được giáo dục truyền thống tại phòng truyền thống, nơi lưu giữ di vật của các liệt sĩ đã hy sinh.

Tại Hải đội 2 Biên phòng, hành trang mà cán bộ, chiến sĩ mang theo trong những giờ huấn luyện nghiêm ngặt, hay trong những chuyến xuất kích ra khơi tuần tra hoặc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn đầy gian nan, bất trắc, hiểm nguy, luôn có tấm gương anh dũng của các liệt sĩ. “Từ cầu cảng Hải đội 2, những người lính Lê Đình Tư, Phạm Văn Điền đã cùng các đồng đội can trường xuất kích, và vì dân mà nằm lại trong lòng biển. Chúng tôi luôn ghi khắc sự hy sinh lớn lao này trong tâm trí, để tự nhắc nhở phải tiếp bước thế hệ đi trước, rèn luyện bản lĩnh người lính biên phòng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vượt qua mọi gian nan, hiểm nguy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”, Thiếu tá Nguyễn Quang Thành, Hải đội trưởng Hải đội 2 bộc bạch.

Những di vật của các liệt sĩ Lê Đình Tư, Phạm Văn Điền được lưu giữ trang trọng tại phòng truyền thống Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, bên cạnh nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật quý giá về chặng đường lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng; các huân chương, huy chương, cờ thi đua và bằng khen của Đảng, Nhà nước, quân đội trao tặng.

Dành tình cảm tri ân cho gia đình chính sách.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Huế cho biết: Tại đây, cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là chiến sĩ mới trong thời gian huấn luyện được giáo dục truyền thống, từ đó hiểu rõ những đóng góp to lớn và sự hy sinh của các thế hệ cha ông. Lòng tri ân và niềm tự hào được bồi đắp và biến thành hành động, tôi luyện được bản lĩnh chính trị vững vàng.

Yêu thương sâu nặng

Lực lượng BĐBP thành phố Huế luôn dành tình cảm yêu thương sâu nặng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh. Không chỉ tặng nhiều món quà thiết thực, mỗi chuyến thăm hỏi của đoàn công tác Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trên hai tuyến bên giới, đối với các gia đình thuộc diện chính sách, đong đầy tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia. Những ước muốn dù nhỏ bé và giản dị của một gia đình, một bà mẹ… đều được các anh lắng nghe, tìm cách hết lòng giúp đỡ.

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng như những đứa con của gia đình liệt sĩ Lê Đình Tư.

Sau khi nghe tâm sự trải lòng của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Tất (tổ dân phố Thanh Hương, phường Phong Phú) tha thiết được biết thông tin về người bạn tù - nữ chiến sĩ cách mạng đã từng giúp đỡ mẹ Tất trong thời gian cùng chịu tù đày, tra tấn, thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phong Hải đã dốc toàn lực tìm kiếm. 50 năm bặt tin, việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn, nhưng yêu thương đã làm nên điều kỳ diệu. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phong Hải sau bao ngày nỗ lực, giữa “biển người mênh mông”, đã tìm được mẹ Lê Thị Hài, người bạn tù của mẹ Tất, nay cũng là Mẹ Việt Nam anh hùng (tổ dân phố Mỹ Hội), ngay cùng phường Phong Phú.

Ngay sau đó, Trung tá Cao Chí Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị làm trưởng đoàn công tác Ban Chỉ huy BĐBP thành phố, cùng Đồn Biên phòng Phong Hải chủ trì, phối hợp chính quyền địa phương tổ chức buổi gặp mặt đầy xúc động, để mẹ Tất và mẹ Hài được tay nắm tay, cùng nhau hàn huyên những cảm xúc, kỷ niệm quý giá chất chứa trong lòng suốt hàng chục năm qua. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường lui tới thăm nom các mẹ. Đặc biệt, con trai duy nhất của mẹ Tất hy sinh khi chưa lập gia đình, mẹ không còn con cái, nên những “đứa con biên phòng” thường xuyên lui tới nhiều hơn. Cuối năm 2025, mẹ Tất qua đời, những người lính biên phòng Đồn Biên phòng Phong Hải đã túc trực, chung tay cùng chính quyền địa phương và gia đình lo hậu sự cho mẹ thật chu đáo.

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố thăm hỏi gia đình chính sách.

Mỗi độ xuân về Tết đến, trong những chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Xuân biên cương hải đảo, Tết thắm tình quân dân” do Ban Chỉ huy BĐBP thành phố tổ chức trên hai tuyến biên giới, bao giờ Đại tá Đặng Ngọc Hiệu; Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng; Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy; Thượng tá Hồ Văn Việt, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố, cũng đích thân lặn lội đến những bản làng, thôn xóm xa xôi để tận tay trao quà, nói những lời mộc mạc như những đứa con với Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân của liệt sĩ, thương, bệnh binh.

Trên hai tuyến biên giới, con số những ngôi nhà của gia đình chính sách được BĐBP giúp công xây dựng, sửa chữa cứ dài theo năm tháng, như một sự khẳng định truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho Nhân dân, Tổ quốc, bồi đắp lòng yêu nước, trách nhiệm của người lính đối với thế hệ cha ông.