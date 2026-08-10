Đa dạng nguồn lực hỗ trợ nạn nhân da cam

Các đại biểu, hội viên và nạn nhân chất độc da cam tại Lễ kỷ niệm 65 năm Thảm họa da cam Việt Nam.

Điểm tựa sẻ chia

Sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, ông Nguyễn Văn Út (xã A Lưới 3) mang trong mình nỗi đau do hậu quả chiến tranh để lại. Cha mẹ ông từng tham gia kháng chiến; các anh chị em của ông là thế hệ thứ hai chịu ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Một người chị của ông đã qua đời vì ung thư máu. Bản thân ông Út cùng những người còn lại trong gia đình đều có sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm, khả năng lao động hạn chế.

Những khó khăn về sức khỏe khiến cuộc sống gia đình ông có lúc chật vật. Tuy nhiên, kể từ khi tham gia Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ông và các thành viên trong gia đình đã được quan tâm, hỗ trợ nhiều. Ông cũng thường xuyên được thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí.

Với ông Út, sự quan tâm của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin là nguồn hỗ trợ thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần. Những lần thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe hay động viên vào các dịp lễ, tết giúp ông và gia đình có thêm điều kiện vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Điều khiến ông vui nhất là cả 4 người con đều có sức khỏe ổn định. “Tôi cảm thấy vô cùng may mắn”, ông Út chia sẻ.

Cũng chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam, năm 2025, gia đình ông Lê Văn Trai (xã Quảng Điền) được hỗ trợ 10 triệu đồng để sửa chữa nhà ở. Khoản kinh phí này giúp gia đình thay phần mái tôn đã xuống cấp, giảm bớt nỗi lo mỗi khi mưa gió.

“Nhà xuống cấp đã lâu nhưng điều kiện gia đình còn khó khăn nên chưa sửa được. Được hội quan tâm, hỗ trợ kinh phí, gia đình tôi rất mừng. Số tiền không lớn nhưng với chúng tôi lúc này là rất quý”, ông Trai bộc bạch.

Hoàn cảnh của ông Út và ông Trai chỉ là hai trong số hàng nghìn trường hợp cần được quan tâm trên địa bàn. Theo số liệu, toàn thành phố hiện có hơn 17 nghìn người bị phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin; số người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và con của họ hàng tháng là gần 2 nghìn người. Phía sau những con số ấy là những cuộc đời chịu ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe, khả năng lao động và điều kiện sinh hoạt. Nhiều gia đình có từ hai đến ba thế hệ cùng mang bệnh tật, thường xuyên cần được chăm sóc, điều trị.

Những hỗ trợ thiết thực

Thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Huế đã phát huy vai trò cầu nối, tích cực huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho hội viên và nạn nhân. Các hoạt động hỗ trợ được triển khai theo hướng thiết thực, từ thăm hỏi, tặng quà, chăm sóc sức khỏe đến hỗ trợ nhà ở, học bổng, sinh kế và đào tạo nghề.

Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Huế cho biết trong năm 2025, hội đã phối hợp trao hơn 9.000 suất quà cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn, với tổng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng.

“Cùng với đó, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, 4 hộ gia đình đã được vay vốn phát triển sinh kế, mỗi hộ 10 triệu đồng. Thành Hội cũng hỗ trợ tổng cộng 30 triệu đồng cho 3 gia đình nạn nhân da cam sửa chữa nhà ở”, ông Trung thông tin thêm.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, với sự đồng hành của các cấp, ngành, tổ chức và nhà hảo tâm, gần 6.000 suất quà đã được trao đến cán bộ, hội viên và nạn nhân chất độc da cam, với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng. Kế hoạch hỗ trợ thêm 350 nạn nhân với tổng kinh phí 175 triệu đồng cũng được triển khai.

Mới đây, thực hiện Công văn số 270/TTg ngày 21/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đồng thời thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Thành Hội đã phối hợp với các ngành liên quan tiến hành rà soát. Danh sách các trường hợp được hỗ trợ đã được UBND thành phố phê duyệt.

Theo đó, 82 hộ gia đình sẽ được hỗ trợ về nhà ở, trong đó 39 căn được xây mới và 43 căn được sửa chữa, với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng. “Hành trình chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam vẫn còn nhiều việc phải làm. Với tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia, hội sẽ tiếp tục kết nối các nguồn lực để hỗ trợ về sức khỏe, sinh kế, học tập và những nhu cầu thiết thực khác, qua đó giúp các gia đình giảm bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên”, ông Trung chia sẻ.