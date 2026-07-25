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Vững vàng nơi biên cương

HNN - Dù đường sá xa xôi, địa hình cách trở, thời tiết khắc nghiệt, đơn vị đóng quân xa địa bàn, nhưng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Hương Nguyên đã vững vàng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

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Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Nguyên (hàng bên phải) cùng lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào thực hiện tuần tra song phương. 

Đồn Biên phòng Hương Nguyên đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 5 (giáp xã A Vương, thành phố Đà Nẵng), cách trung tâm thành phố Huế gần 120km. Đường đến đồn Hương Nguyên phải qua nhiều chặng đèo dốc khúc khuỷu; đặc biệt là đoạn trên Quốc lộ 14, với chiều dài tầm 40km, hai bên là núi cao, thung lũng sâu, không có dân cư, thường xảy ra sạt lở, khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Theo Trung tá Hoàng Văn Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hương Nguyên, ngoài trở ngại do đường sá xa xôi, địa hình cách trở, thời tiết ở đây còn khắc nghiệt. Những tháng mùa đông, sương muối dày đặc khiến sức khỏe cán bộ, chiến sĩ; công tác tăng gia sản xuất của đơn vị bị ảnh hưởng; máy móc thiết bị để phục vụ thực hiện nhiệm vụ nhanh hư hỏng. Mùa mưa bão, mỗi lúc đường vào đồn sạt lở, những cột điện bị cuốn theo, khiến đơn vị mất điện, mất mạng điện thoại hoàn toàn. CBCS không thể kết nối với gia đình và không thể nhận liên lạc từ phía cha mẹ, vợ con…     

Dù gặp rất nhiều khó khăn như vậy, nhưng những năm qua, Đồn Biên phòng Hương Nguyên luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Bước chân của CBCS luôn vững vàng trong những chuyến vượt suối, xuyên rừng tuần tra đường biên, cột mốc, góp phần hiệu quả quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia.

“Ban Chỉ huy đơn vị luôn thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội; thấu hiểu hoàn cảnh của từng cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ, sẻ chia, xây dựng tinh thần đoàn kết một lòng. Mỗi CBCS luôn tự rèn luyện bản lĩnh người lính biên phòng, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trung tá Hoàng Văn Dũng nói.

Để luôn chủ động về các loại thực phẩm, rau xanh trong những tình huống bị chia cắt do thiên tai, sạt lở, CBCS đã tăng cường tăng gia sản xuất. Để khu vườn của đơn vị vượt qua thời tiết khắc nghiệt, luôn xanh tươi rau củ quả theo mùa, mồ hôi của CBCS ướt áo khi hàng ngày lấy nước từ suối về tưới. Các anh cặm cụi che chắn sương mù, sương muối, bao bọc từng luống rau, quả bí…; học hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm chăn nuôi để bảo đảm đàn dê, heo, gà, ngan, ao cá…, phục vụ, cải thiện bữa ăn tươi cho CBCS, vừa tạo nguồn con giống, hỗ trợ mô hình kinh tế cho hàng chục hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Nơi đóng quân cách xa địa bàn đơn vị quản lý (tính điểm xa nhất của xã A Lưới 5 là 90 cây số), CBCS Đồn Biên phòng Hương Nguyên luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các hoạt động giúp người dân chằng chống nhà cửa, giúp người già, trẻ nhỏ di dời đến nơi an toàn trước mưa bão, giúp các hộ già cả, neo đơn, bệnh tật thu hoạch mùa màng chạy mưa, nạo vét kênh mương, bảo đảm cho hoạt động sản xuất, xây dựng tình cảm yêu mến và lòng tin của người dân khu vực biên giới.

Trung tá Nguyễn Thành Lân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hương Nguyên cho biết, để làm được điều đó, mỗi CBCS đã nỗ lực gấp nhiều lần, đơn vị có những giải pháp thiết thực. Đại úy Nguyễn Dư, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ “cắm bản”, trực tiếp phụ trách, chỉ đạo cán bộ địa bàn là những đồng chí có năng lực, thông thạo tiếng đồng bào dân tộc thiểu số. Các anh thực hiện tốt  “4 cùng” để sâu sát mọi tình hình, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ bà con, đồng thời làm tốt công tác vận động người dân chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
Vững vàngbiên cươngbộ đội biên phòng
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