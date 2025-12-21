Giữ mùa xuân trên biên cương

Nâng bước mầm non biên cương

Con của bản làng

Xã biên giới Hồng Vân cũ (nay thuộc xã A Lưới 1), mới mẻ mà thân thuộc, bởi những đồi keo ngày trước chỉ ngang hông người, bây giờ cao vút, thẳng tắp, xanh ngút ngàn trong làn mưa nhẹ. Chúng tôi đến Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hồng Vân, vừa lúc Đại úy Nguyễn Văn Dực, Chính trị viên phó cùng đồng đội chuẩn bị vào thôn Ta Lo A Hố, xã A Lưới 1, để thăm và tặng gạo cùng một số nhu yếu phẩm cho mẹ Kăn Vêng, người phụ nữ cao tuổi sống một mình, được đơn vị nuôi dưỡng trong mô hình “Hũ gạo tình thương”.

Thôn nằm sâu phía núi, đường uốn lượn theo đồi nương. Mọi người đều đã lên rẫy, chỉ còn các cụ ông, cụ bà ngồi trước hiên nhà sàn, thong thả bóc vỏ mớ sắn đựng trong gùi còn thơm mùi đất. Màu sắc những bộ trang phục bằng vải zèng truyền thống của đồng bào Pa Cô, Tà Ôi cùng tiếng nói cười, khiến bản làng như tràn ngập sắc xuân.

Ngôi nhà sàn của mẹ Kăn Vêng bên bờ suối, hôm nay rộn ràng bước chân lên cầu thang của bà con cùng bộ đội biên phòng. Mẹ Kăn Vêng nắm chặt tay những người lính biên phòng, nói giản dị: “Bộ đội là con của mẹ, con của bản làng. Có các con, mẹ yên tâm, bản làng yên tâm”. Dân bản xúc động kể về những nghĩa tình, yêu thương, những hạt gạo của bộ đội vượt lũ dữ, giữ những bếp lửa hồng trong bản làng luôn bập bùng ấm áp.

Con suối chảy qua Ta Lo A Hố ngày thường vốn róc rách hiền hòa khiến bản làng đẹp như tranh vẽ. Nhưng những ngày mưa lũ nặng nề cuối tháng 10, đầu tháng 11 vừa qua, nước dâng cao, chảy xiết cuồn cuộn, cô lập gần 30 hộ dân bên kia bờ suối. “Sau 3 ngày, lương thực trong bếp của bà con dần cạn kiệt. Tôi gọi điện thoại đến BĐBP. Dù đang mưa gió tầm tã, các anh vẫn tìm cách chuyển gạo, sữa, mì ăn liền, nước uống đóng chai vượt suối” - chị Lê Thị Kăn Triên, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Ta Lo A Hố xúc động.

Thượng tá Lê Văn Tuấn, Chính trị viên và Thượng tá Hồ Văn Hà, Đồn trưởng Đồn BPCK Hồng Vân nói rằng, khi biết thông tin các hộ dân bên kia suối bị cô lập, hết lương thực, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tạm ứng gạo và nhu yếu phẩm của mình, giăng dây thừng qua suối, chuyển đến bà con. Trước ảnh hưởng mưa lũ nặng nề, Đồn BPCK Hồng Vân vận động, kết nối và được mạnh thường quân trong, ngoài thành phố ủng hộ. Hơn 700 suất quà gồm gạo, các loại nhu yếu phẩm, thuốc men, chăn ấm, trị giá hơn 350 triệu đồng được trao tặng bà con xã A Lưới 1 và lực lượng bảo vệ biên giới, người dân bản Cô Tài, Lào.

Những câu chuyện, nụ cười, tình quân dân cứ ấm mãi cùng lửa hồng tí tách. Mưa đã tạnh tự lúc nào, sau ô cửa nhà sàn, mây trắng nhẹ giăng bên sườn núi. Nhìn về phía thôn Ca Cú 2, những đồi keo xanh mướt đón nắng, lá đung đưa theo gió nhẹ. “Đầu năm 2024, Đồn BPCK Hồng Vân tặng thôn 30 nghìn cây keo giống. Chúng tôi đã tập trung hỗ trợ cho ba hộ gia đình khó khăn, để các hộ có điều kiện phát triển kinh tế. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng lên đồi trồng keo giúp dân. Mỗi cây keo cao lớn đầy sức sống như bây giờ, mang theo trách nhiệm, tâm huyết, tấm lòng của bộ đội. Điều đó nhắc nhở người dân bản làng chăm chỉ, nỗ lực vươn lên”, chị Hồ Thị Liên, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Ca Cú 2 bộc bạch.

Ấm tình quân dân biên giới

Những mùa xuân đẹp tươi

Khi chúng tôi ngược núi, đến với các bản làng biên giới, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Huế chia sẻ: Cùng với việc góp sức để thiên nhiên đâm chồi nảy lộc, lá hoa khoe sắc, mảnh đất biên cương của Tổ quốc tràn đầy sức sống mới trong mỗi độ xuân về, lực lượng BĐBP đã và đang “gieo” mùa xuân tươi đẹp trong lòng người, khơi dậy khát vọng vươn lên bằng yêu thương, trách nhiệm.

Tâm huyết ấy được hiện thực hóa qua những ngược xuôi vận động các cơ quan, tổ chức, các mạnh thường quân trên mọi miền đất nước, của Ban Chỉ huy BĐBP thành phố và các đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới. Hàng chục tỷ đồng được huy động để chung tay hỗ trợ người dân biên giới xây dựng, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà, hỗ trợ hàng trăm mô hình sinh kế, để bà con tự tin phát triển kinh tế bền vững.

Mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ biên phòng Đồn BPCK Hồng Vân, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, Đồn BPCK A Đớt và Đồn Biên phòng Hương Nguyên nhỏ xuống mảnh đất tiền tiêu, cùng người dân và địa phương xây dựng nông thôn mới; phủ xanh những triền đồi bằng những mùa keo tràm tiếp nối, cải tạo những vườn tạp, giúp dân thu hoạch mùa màng, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi hiệu quả. Mỗi năm, hàng trăm “mầm xanh” nơi bản làng được BĐBP “nâng bước” đến trường, đồng hành cùng các em trên con đường tri thức, để làm chủ tương lai, tiếp bước xây dựng biên giới quê hương phát triển, yên bình.

“Tình yêu và niềm tự hào với quê hương nuôi dưỡng trách nhiệm ngày càng lớn, để mỗi người dân càng phát huy tinh thần chủ thể, cùng BĐBP quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Người dân A Lưới nói chung, thành viên các tổ tự quản đường biên, cột mốc nói riêng vững bước trên mọi nẻo đường tuần tra, giữ gìn, bảo vệ đường biên, cột mốc thiêng liêng, để mảnh đất tiền tiêu luôn là điểm tựa vững chắc cho toàn bộ lãnh thổ đất nước”, già làng Hồ Văn Hạnh từng vinh dự ra Thủ đô Hà Nội nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, người có uy tín trên mảnh đất biên cương A Lưới khẳng định.

Ngày chúng tôi đến, Đồn BPCK Hồng Vân đang phối hợp với đoàn viên, thanh niên một số đơn vị, trong đó có rất nhiều đoàn viên, thanh niên các tổ tự quản đường biên, cột mốc trên địa bàn, khánh thành công trình “Ánh sáng đường biên” tại tuyến đường thôn Ca Cú 2, xã A Lưới 1. Trong ánh sáng ngập tràn trên bản làng bình yên, nghe xuân đã về rộn rã.