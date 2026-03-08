Kiểm soát chất lượng đầu vào trong tuyển sinh đa phương thức

Học sinh THPT được tư vấn tuyển sinh năm 2026

Thiết lập ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào

Theo TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Huế, trước hết, Đại học Huế xây dựng và công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào chung cho toàn hệ thống, làm căn cứ để các trường thành viên và đơn vị đào tạo triển khai tuyển sinh. Trên cơ sở đó, mức điểm sàn được xác định theo từng nhóm ngành, bảo đảm tính phân tầng và phù hợp với chuẩn đầu ra của từng lĩnh vực đào tạo.

Đối với các ngành có yêu cầu cao về năng lực chuyên môn như khối ngành sức khỏe, sư phạm, kỹ thuật - công nghệ, mức điểm và điều kiện xét tuyển được thiết kế chặt chẽ hơn. Việc siết chặt tiêu chí không chỉ nhằm lựa chọn thí sinh có nền tảng kiến thức vững vàng mà còn góp phần duy trì chuẩn đầu ra và chất lượng nguồn nhân lực cung ứng cho xã hội.

Song song với việc xác định ngưỡng điểm, Đại học Huế đặc biệt chú trọng công khai, minh bạch trong công bố thông tin tuyển sinh. Tất cả tiêu chí, tổ hợp xét tuyển, phương thức và điều kiện phụ đều được thông tin rõ ràng, giúp thí sinh chủ động định hướng, hạn chế rủi ro trong quá trình đăng ký.

Khi xét tuyển đa phương thức ngày càng phổ biến, thách thức lớn nhất là bảo đảm sự tương đương trong đánh giá năng lực thí sinh giữa các hình thức khác nhau. Các hình thức này gồm xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét học bạ, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hay các chứng chỉ quốc tế.

Để giải quyết vấn đề này, Đại học Huế thực hiện chuẩn hóa và minh bạch cơ chế quy đổi điểm giữa các phương thức. Các nguyên tắc quy đổi được xây dựng trên cơ sở phân tích dữ liệu tuyển sinh và kết quả học tập của nhiều khóa do bộ phận chuyên môn về khảo thí và bảo đảm chất lượng thực hiện, bảo đảm mức độ đánh giá năng lực tương đương và công bằng cho thí sinh.

Đối với một số ngành đặc thù, Đại học Huế tăng cường các tiêu chí phụ nhằm lựa chọn đúng người, đúng ngành. Chẳng hạn, yêu cầu về môn nền tảng đối với nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ; yêu cầu năng lực ngoại ngữ đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao, liên kết quốc tế; hay đánh giá năng khiếu đối với các ngành nghệ thuật, thể thao. Những tiêu chí bổ sung này góp phần nâng cao mức độ phù hợp giữa năng lực người học và đặc thù chương trình đào tạo, hạn chế tình trạng lệch chuẩn sau tuyển sinh.

Một điểm đáng chú ý trong chiến lược tuyển sinh của Đại học Huế là duy trì hệ thống phân tích và theo dõi chất lượng sinh viên trúng tuyển theo từng phương thức qua các khóa học. Dữ liệu về kết quả học tập, mức độ thích ứng, tỷ lệ duy trì học tập… được tổng hợp, phân tích định kỳ, tạo cơ sở dữ liệu thực chứng cho công tác điều chỉnh chính sách tuyển sinh.

Đây là cơ sở khoa học quan trọng để Đại học Huế và các cơ sở đào tạo điều chỉnh chỉ tiêu, phương thức và tổ hợp xét tuyển trong những năm tiếp theo. Việc rà soát được thực hiện thường xuyên, dựa trên số liệu cụ thể thay vì cảm tính, bảo đảm tính linh hoạt nhưng vẫn giữ vững chuẩn chất lượng đầu vào.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

TS. Lê Văn Tường Lân trao đổi, công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của công tác tuyển sinh. Những năm gần đây, đặc biệt hướng tới mùa tuyển sinh 2026, Đại học Huế xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm.

Đại học Huế đã vận hành hệ thống tuyển sinh trực tuyến tích hợp dùng chung. Hệ thống này được kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho phép xử lý xuyên suốt các khâu từ cập nhật thông tin tuyển sinh, tiếp nhận dữ liệu thí sinh, xét tuyển đến xác nhận nhập học, giảm thiểu tối đa sự can thiệp thủ công và nguy cơ sai sót.

Thí sinh có thể thực hiện nhiều thao tác hoàn toàn trực tuyến như tra cứu thông tin, theo dõi tình trạng hồ sơ, xem kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học. Quy trình số hóa giúp rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho thí sinh ở các địa phương xa trung tâm.

Đại học Huế cũng triển khai hệ thống tư vấn tự động (chatbot), tổng đài tuyển sinh, cổng hỏi - đáp trực tuyến và các nền tảng mạng xã hội chính thức để giải đáp kịp thời thắc mắc. Hệ thống thông báo kết quả được tích hợp đa kênh qua email và tin nhắn SMS, bảo đảm thông tin được truyền tải nhanh chóng, chính xác và đồng bộ.