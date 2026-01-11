Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác biên phòng

Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý

Năm 2025, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, kịp thời tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ công tác biên phòng. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, nhiều lĩnh vực hoàn thành xuất sắc, nổi bật như: Tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ tính nguyên trạng hệ thống dấu hiệu đường biên, mốc quốc giới.

Duy trì thực hiện nghiêm quy định, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); luyện tập, diễn tập chuyển trạng thái SSCĐ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sẵn sàng xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các công điện, công văn chỉ đạo, kế hoạch của các cấp về chống khai thác IUU và tổ chức thực hiện cao điểm chống khai thác IUU; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn.

Vững bước tuần tra đường biên, cột mốc Ảnh: BĐBP

Chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, trên biển, tình hình tôn giáo, an ninh nông thôn; chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch nghiệp vụ, chuyên đề, cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán người.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân; tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào. Công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh được thực hiện đúng quy trình gắn với đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính; bảo đảm chặt chẽ, an toàn, tạo thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2025, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua. Nhiều tập thể cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, hạng nhì; bằng khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP…

Hội nghị đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dịp này, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế đã phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”.