Thành lập ban chỉ đạo và tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới

Thành viên tổ tự quản tích cực phối hợp bộ đội biên phòng tuần tra đường biên, cột mốc

Theo quyết định của UBND xã A Lưới 5, BCĐ thực hiện Chỉ thị số 01 được thành lập gồm: Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Chính trị viên Đồn Biên phòng Hương Nguyên là Phó Trưởng ban Thường trực. Phó Chủ tịch UBND xã (phụ trách mảng văn hóa, xã hội), Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã là Phó Trưởng ban và các thành viên.

2 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới trên địa bàn xã A Lưới 5 gồm 60 hộ gia đình, có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền, vận động, nhắc nhở mọi thành viên trong gia đình, quần chúng n hân dân trong thôn, bản chấp hành mọi chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế khu vực biên giới, hiệp định, hiệp nghị về quy chế biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào đã ký kết…

Việc thành lập B CĐ nhằm tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng và toàn dân, tạo ra phong trào sâu rộng trên địa bàn, trong việc tham gia quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.