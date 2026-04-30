ClockChủ Nhật, 03/05/2026 16:40

Khúc quân hành yêu thương trên biên ải

HNN - Có rất nhiều yêu thương được lãnh đạo, Nhân dân và lực lượng bộ đội biên phòng (BĐBP) thành phố Huế gửi trao cho người dân các bản Lào nhằm góp phần xây dựng tình hữu nghị bền chặt và biên cương hòa bình, vững mạnh.

Giúp người dân khu vực biên giới sửa chữa nhà“Cánh tay nối dài” vững chắc

 Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố (trái) chúc mừng lực lượng vũ trang Lào dịp tết Bunpymay

Thắm thiết nghĩa tình

Khi núi rừng vẫn còn ngái ngủ, đoàn xe của lực lượng BĐBP do Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố làm trưởng đoàn và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố đã đến trung tâm thị trấn A Lưới trước đây (nay thuộc xã A Lưới 2), sau chặng đường dài 70km đèo dốc. Từ đây, cuộc hành quân lại tiếp tục qua những bản làng, đồi nương, qua những con đường mòn gồ ghề sỏi đá, hướng đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Hồng Thái (thuộc Đồn Biên phòng Quảng Nhâm), địa phận tiếp giáp bản Sê Sáp (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào). Đó là địa điểm Ban Chỉ huy BĐBP thành phố phối hợp MTTQ thành phố trao tặng quà cho người dân bản Sê Sáp nhân dịp Tết cổ truyền Bunpymay của các bộ tộc Lào.

Ông Cu Pai, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng bản Sê Sáp hồ hởi: “Đêm qua, cả bản vui lắm, nên chẳng mấy ai ngủ được. Ngày Tết, lại gặp gỡ và được cán bộ, chiến sĩ biên phòng Việt Nam trao tặng yêu thương, khiến niềm vui nhân đôi. Trời chưa kịp sáng, bà con đã háo hức khởi hành đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Hồng Thái”. Những gương mặt nụ cười rạng rỡ của dân bản, những đôi má ửng hồng của lũ trẻ con, là minh chứng cho cảm xúc mà Phó Trưởng bản Sê Sáp vừa thay bà con bộc bạch.

Tôi càng thấm thía, vì sao hôm trước cuộc hành quân, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy và Thượng tá Hồ Văn Việt, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố Huế dặn đi dặn lại “5 giờ sáng xe xuất phát từ Ban Chỉ huy nhé”, nhắc nhở tất cả mọi thành viên trong đoàn không được chậm trễ dù chỉ một phút. Đó không đơn thuần là kỷ luật quân đội, tinh thần trách nhiệm của người lính, mà cao hơn nữa, lắng sâu hơn, đó là tình cảm luôn đong đầy, dành cho người dân các bản Lào còn nhiều khó khăn bên kia biên giới. Trong những ngày Tết cổ truyền Bunpymay của bạn, BĐBP thành phố Huế mong muốn gửi trao nhiều hơn nữa tình yêu thương không đong đếm.

 Thượng tá Hồ Văn Việt, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố (trái)trao quà cho người dân Sê Sáp

Lũ trẻ con thưởng thức những chiếc bánh, chiếc kẹo mà các chú BĐBP và các cô, chú cán bộ mặt trận vừa trao. Ngọt ngào trên môi trẻ, theo tiếng cười trong trẻo hồn nhiên, tan vào nắng gió chan hòa. Người lớn trao nhau những cái nắm tay vồn vã, những câu chuyện ân tình. “Bao năm qua, chính quyền, Nhân dân và lực lượng BĐBP thành phố Huế là điểm tựa vững chắc của bản, của bà con” - ông Cu Pai xúc động bày tỏ.  Ông nói thêm: Trạm Kiểm soát Biên phòng Hồng Thái, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm như “ngọn hải đăng” giữa núi rừng biên ải. Dân bản khi có người phát bệnh nặng, sản phụ trở dạ, người đi rừng, đi rẫy bị tai nạn bất ngờ, đều lập tức “cầu cứu” trạm, đồn và được hết lòng giúp đỡ, dù lúc đó đang đêm khuya, hay mưa gió, lạnh buốt.

Trong lúc vị Phó Trưởng bản trải lòng, Nang Un, Nang Pi Ơn và những người dân Sê Sáp luôn hướng ánh mắt yêu mến, tin cậy dành cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Năm 2024, trong một đêm, cả Nang Un và Nang Pi Ơn đều phát bệnh nặng, không nói được, không cử động được, thở khó, không ngồi được xe máy. Dân bản phải gánh bộ vừa đi vừa chạy, vượt đường rừng đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Hồng Thái. Khi đưa đến trạm là 11 giờ đêm, xe cứu thương cùng kíp cán bộ y tế và quân y biên phòng Đồn Biên phòng Quảng Nhâm đã chờ sẵn, đón hai bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch đưa về bệnh viện cấp cứu. Hơn nửa tháng điều trị, Nang Un, Nang Pi Ơn hồi phục sức khỏe, xuất viện về nhà. Dân bản mừng rơi nước mắt.

Biên ải bình yên

Giữa hương núi, hương rừng, hương của mùa Tết Bunpymay và giọng nói tiếng cười, lời chúc hân hoan, hòa quyện bình yên trải dài theo những cánh rừng biên giới. Câu chuyện nghĩa tình sâu nặng của lãnh đạo, Nhân dân thành phố Huế và lực lượng BĐBP dành cho người dân các bản Lào ùa về trong xúc động, bồi hồi.

Cách đây hơn 15 năm, từ nguồn kinh phí do chính quyền, Nhân dân Thừa Thiên Huế hỗ trợ, lực lượng BĐBP đã xây nhà, dựng bản mới (tại địa điểm bây giờ) cho người dân các bản Sê Sáp, Ka Lô, giúp bà con chấm dứt cảnh du canh, du cư, bắt đầu cuộc sống mới. 

 Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy BĐBP thành phố (phải) vui cùng trẻ em bản Sê Sáp, Lào

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố nhớ như in những ngày tháng thời tiết khắc nghiệt, đường sá lầy lội, lũ dữ bất thường, việc vận chuyển vật liệu và thi công hết sức khó khăn, nhưng những người lính biên phòng đều vượt qua. Các anh dầm mình dưới cái nắng nóng cháy thịt cháy da; trong những cơn mưa và gió núi rét buốt, quyết tâm rút ngắn thời gian thi công, sớm “trao chìa khóa” để dân bản bạn sớm an cư, ổn định cuộc sống.

Những ngôi nhà sàn đã vững chắc qua bao mùa mưa bão. Ổi, xoài do cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện A Lưới trước đây, cùng BĐBP giúp cây giống, kỹ thuật trồng, chăm bón đã vươn cao tỏa bóng mát quanh nhà, tỏa hương thơm mùa trái chín.    

Theo chân cán bộ mặt trận và BĐBP vượt quãng đường nhiều đoạn dốc cao, đá sỏi gồ ghề rất khó đi, giúp bà con vận chuyển quà về bản, tôi ngồi sau yên xe máy do ông Cu Pai cầm lái. “Con ngựa sắt” đã từng cùng chủ nhân của nó thường chở nông sản sang chợ A Lưới bán, đưa người bệnh đến trạm, nhờ quân y biên phòng khám, cấp thuốc miễn phí… thận trọng lách qua nhiều “con lươn”, nhiều tảng đá lớn.

Những chiếc xe máy nối nhau len lỏi vượt dốc, tiếng động cơ giòn giã và làn bụi đường cuộn lên, tan vào nắng. Cũng con đường này, sau mỗi trận thiên tai, lũ lụt, bùn đất lầy lội, giao thông khó gấp trăm lần. Những người lính biên phòng căng mình cầm chắc tay lái, sau yên là bao gạo được bọc ni lông cẩn thận, kịp thời chia sẻ đến người dân Sê Sáp.

“Cán bộ, chiến sĩ ‘chạy đứt xích’ vượt qua dốc cao, đá sỏi, bùn nhão, trong cơn mưa. Mỗi người lính đều tự dặn lòng, bản thân ướt không sao, nhưng cố gắng giữ khô ráo những hạt gạo quý giá tặng bà con. Bởi đó là yêu thương của lãnh đạo, Nhân dân và BĐBP thành phố Huế dành cho người dân các bản Lào” - Trung tá Nguyễn Văn Thành, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Quảng Nhâm chia sẻ.

Trong trái tim của mỗi người dân Việt, biên giới quốc gia là bộ phận thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Trải qua quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, các thế hệ ông cha luôn coi biên cương là phên dậu của Tổ quốc, mọi biến động nơi biên cương đều liên quan đến sự an nguy của đất nước. Máu xương của nhiều thế hệ đã đổ xuống để giữ thành trì biên cương vững chắc.

Mang trên vai trách nhiệm vinh quang và nặng nề, tiếp bước ông cha, là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, BĐBP thành phố Huế đã, đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Trong đó, giúp đỡ người dân các bản Lào là một trong những chiến lược cốt lõi, mang tính nhân văn và hiệu quả để giữ gìn, xây dựng biên cương hòa bình, vững mạnh, tình hữu nghị Việt Nam - Lào bền chặt.

Bịn rịn chia tay bà con Sê Sáp, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Thượng tá Hồ Văn Việt cùng các đồng đội và đoàn công tác lại lên đường, dọc theo biên giới giữa mùa Tết Bunpymay, mang yêu thương, niềm vui đến với dân bản Ka Lô, Cô Tài…

Quỳnh Anh
