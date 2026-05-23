Trao tặng mô hình “Góc học tập cho em” cho học sinh khu vực biên giới

Trao tặng mô hình "Góc học tập cho em" cho học sinh khó khăn học giỏi

Cụ thể, nhân dịp tham dự lễ tổng kết năm học 2025-2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã trao tặng tổng cộng 6 bàn học cho 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó học tập tốt, thuộc Trường Tiểu học Nước Ngọt 1 và Trường THCS Lộc Tiến, theo mô hình “Góc học tập cho em”.

Trước đó, thực hiện công tác địa bàn, với tinh thần gần dân, giúp dân, qua khảo sát, đơn vị nhận thấy nhiều học sinh hiếu học, nhưng hoàn cảnh khó khăn, không có bàn học, phải tận dụng bàn nước, giường ngủ làm nơi ngồi học, không đủ ánh sáng, ảnh hưởng đến chất lượng học tập và sức khỏe về mắt của các em. Mô hình “Góc học tập cho em” đã được xây dựng. Từ thời điểm triển khai mô hình vào cuối năm 2024 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã trao gần 30 bàn học kèm giá sách, bóng điện, tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Đây là mô hình mới, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chân Mây, sắp tới sẽ được nhân rộng trong các đơn vị trên hai tuyến biên phòng.