Trao tặng mô hình “Góc học tập cho em” cho học sinh khu vực biên giới

HNN.VN - Ngày 23/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây (đóng quân trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô) trao tặng mô hình “Góc học tập cho em” cho học sinh một số trường học trên địa bàn đơn vị quản lý.

Cụ thể, nhân dịp tham dự lễ tổng kết năm học 2025-2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã trao tặng tổng cộng 6 bàn học cho 6 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó học tập tốt, thuộc Trường Tiểu học Nước Ngọt 1 và Trường THCS Lộc Tiến, theo mô hình “Góc học tập cho em”.

Trước đó, thực hiện công tác địa bàn, với tinh thần gần dân, giúp dân, qua khảo sát, đơn vị nhận thấy nhiều học sinh hiếu học, nhưng hoàn cảnh khó khăn, không có bàn học, phải tận dụng bàn nước, giường ngủ làm nơi ngồi học, không đủ ánh sáng, ảnh hưởng đến chất lượng học tập và sức khỏe về mắt của các em. Mô hình “Góc học tập cho em” đã được xây dựng. Từ thời điểm triển khai mô hình vào cuối năm 2024 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã trao gần 30 bàn học kèm giá sách, bóng điện, tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Đây là mô hình mới, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chân Mây, sắp tới sẽ được nhân rộng trong các đơn vị trên hai tuyến biên phòng.   

Quỳnh Anh
Rối loạn lo âu, trầm cảm ở học sinh vì áp lực thi cử

Thức khuya học bài, ám ảnh điểm số và nỗi sợ không đáp ứng kỳ vọng của gia đình khiến nhiều trẻ vị thành niên rơi vào lo âu, trầm cảm. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, không ít học sinh giỏi đã nhập viện trong tình trạng khủng hoảng tâm lý, tự làm đau bản thân, thậm chí uống thuốc quá liều vì áp lực học tập kéo dài.

Chủ động cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 diễn ra sớm hơn khoảng hai tuần so với năm trước (từ ngày 11 - 12/6), kéo theo toàn bộ công tác chuẩn bị của ngành giáo dục và các địa phương cũng được triển khai sớm, chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

