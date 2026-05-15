Những bước chân xung kích

Huấn luyện nâng cao thể lực sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Khi nắng sớm bắt đầu trải xuống, trên những ruộng lúa chín vàng đã nhộn nhịp tiếng chân, tiếng cười nói, gọi nhau; rộn ràng quang cảnh người dân xã A Lưới 5 đang gấp rút thu hoạch vụ mùa.

Tại diện tích ruộng của hộ gia đình bà Hồ Thị Nơi ở thôn Chi Đu Nghĩa, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hương Nguyên cũng nhanh chóng phân công nhau vào việc thu hoạch lúa. Nhóm gặt, nhóm men theo bờ ruộng, vận chuyển đến địa điểm máy tuốt lúa…, ai nấy cũng đều miệt mài. Nắng càng lúc càng gay gắt, áo quân phục ướt đẫm mồ hôi, mặt cháy nắng, nhưng những người lính trẻ vẫn quyết định tiếp tục xuyên trưa, để thu hoạch xong toàn bộ diện tích hơn 1ha, phòng cơn mưa giông có thể bất ngờ đổ xuống làm ướt lúa.

Theo chia sẻ của Trung tá Hoàng Văn Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hương Nguyên, thời tiết khu vực biên giới thất thường, vào buổi chiều thường có mưa giông; khi lúa vào mùa chín rộ, cần phải tập trung khẩn trương thu hoạch để tránh thiệt hại do mưa gió, giông lốc gây ra. Trước thực tế những hộ gia đình lớn tuổi, neo đơn, khó khăn về nhân lực rất cần được giúp đỡ, Ban chỉ huy đơn vị đã cử lực lượng đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ trẻ về thôn bản hỗ trợ bà con.

Phối hợp trao tặng công trình ánh sáng đường biên và đường cờ Tổ quốc

Trong những ngày tháng Năm ý nghĩa, trên tuyến biên giới đất liền, tuổi trẻ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 4), Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 1) cũng là lực lượng xung kích đến những ruộng lúa ở địa hình núi dốc, khó thu hoạch để giúp dân.

Bà Hồ Thị Nam, người đồng bào dân tộc Pa Cô ở thôn Ca Cú 2 xúc động khi 4 thửa ruộng với tổng diện tích gần 0,5ha trong buổi sáng đã được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân giúp thu hoạch gọn ghẽ. Gạt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt, Trung úy Phạm Văn Hùng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân và những đồng đội trẻ của anh bày tỏ giản dị, giúp dân, bảo vệ tài sản, tính mạng của Nhân dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của BĐBP. Với tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ, các anh sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà đơn vị, cấp trên giao.

Giúp người dân biên giới thu hoạch lúa

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuổi trẻ BĐBP luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt trong mọi nhiệm vụ trên hai tuyến biên giới. Trong tháng Năm ý nghĩa - tháng nhớ về sinh nhật Bác, tuổi trẻ BĐBP thành phố Huế đã tập trung nhiều hoạt động thiết thực”, Trung tá Cao Chí Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố Huế khẳng định.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã giúp công, tháo dỡ mái nhà, vận chuyển vật liệu để xây mới nhà ở cho hộ gia đình bà Lê Thị Phúc (trú tại thôn Thủy Yên Hạ, là hộ cận nghèo) theo chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô. Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Vinh Hiền tham gia với các lực lượng trên địa bàn xã Phú Lộc, san đất bồi nền, làm nhà mới cho hộ gia đình bà Lê Thị Chắt tại thôn Hòa Mậu. Đồng thời, phối hợp với địa phương sửa chữa 3 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân.

Tình quân dân gắn bó

Điểm tựa vững chắc

Mới đây, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đợt cao điểm hỗ trợ ngư dân thực hiện các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Hỗ trợ ngư dân sơn biển số lên thân tàu

Thiếu tá Nguyễn Xuân Lãm, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây cho biết: Sau khi UBND xã thực hiện cấp 382 biển số đăng ký cho các phương tiện thủy nội địa và tàu cá trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô, đơn vị đã cử đoàn viên, thanh niên trong đơn vị, là lực lượng nòng cốt, trực tiếp xuống địa bàn các thôn Bình An, Bình An 2, Cảnh Dương và Phú Hải hướng dẫn, hỗ trợ bà con sơn biển số lên thân tàu theo đúng kích thước và quy định để khi ngư dân vươn khơi đánh bắt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Trên bãi biển Cảnh Dương, thôn Cảnh Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô, ngư dân cùng những người lính trẻ cặm cụi với công việc, là hình ảnh đẹp của tình quân dân. Ngư dân Trần Văn Sơn bộc bạch, đối với người dân trên địa bàn, lực lượng BĐBP nói chung, cán bộ, chiến sĩ trẻ chính là “điểm tựa” vững chắc trong thiên tai, bão lũ hay khi ngư dân gặp nạn ngoài biển khơi. Các anh sẵn sàng có mặt nơi “điểm nóng” hiểm nguy để cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài sản, tính mạng Nhân dân.

Nòng cốt trong phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Cũng những người lính đó, bao năm qua đã kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió, đêm ngày tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ xử lý tàu thuyền nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam; ngăn chặn, bắt giữ người, tàu thuyền trong nước có hành vi vi phạm pháp luật và các hoạt động vi phạm khai thác thủy sản trái phép trên vùng biển thành phố Huế. Đồng thời, tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật trong quá trình khai thác thủy, hải sản trên biển, tiếp tục bám biển sản xuất phát triển kinh tế. Họ là “cột mốc sống” trên biển, chung tay giữ vững chủ quyền biển đảo.