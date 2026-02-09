Tết về bên chân sóng

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố trao quà Tết cho người dân

Niềm vui trọn vẹn

Trong không khí xóm thôn rộn ràng chuẩn bị đón Tết, đầu ngõ nhỏ thôn Trung Kiền, xã Chân Mây - Lăng Cô, một cụ ông diện bộ quần áo mới, chỉnh chu, nếp là thẳng tắp, vẻ mặt trông ngóng cùng nụ cười khấp khởi. Đó là cụ Trần Minh Hữu, 98 tuổi, người cựu chiến binh, người đảng viên với 75 tuổi Đảng. Ngay khi xuống xe đơn vị, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Huế cùng các đồng đội đã vội vàng bước về phía cụ Hữu. Những cái bắt tay thật chặt, cái ôm thân thương ấm áp, cùng nụ cười luôn nở trên môi.

“Chiều qua, chính quyền địa phương báo tin, sẽ có các anh bộ đội biên phòng (BĐBP) đến nhà thăm, chúc Tết, tôi cứ mong chờ và hồi hộp”, cụ Hữu bộc bạch. Từng là người lính với 61 năm cống hiến cho cách mạng, đi qua hai cuộc kháng chiến, thân thể mang nhiều vết thương, cụ Hữu càng trân trọng giá trị của cuộc sống thanh bình, của những mùa xuân tươi đẹp, những cái Tết yên vui đã được đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ.

Cụ Hữu bộc bạch rằng, với ý nghĩa sâu sắc về sự đoàn viên, tôn vinh truyền thống “uống nước nhớ nguồn" thì cái Tết năm nay, với cụ là niềm vui trọn vẹn. Dẫn khách vào căn nhà mới xây khang trang, còn thơm mùi vôi, cụ Hữu “khoe”, đây là món quà lớn được Nhà nước tặng trước thềm xuân mới. “Trong niềm vui chung của đất nước,quê hương, gia đình tôi còn có niềm vui đặc biệt, đó là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Hôm nay, đón nhận tình cảm của lực lượng BĐBP, tôi như được trở lại những ngày trong quân ngũ, bên đồng đội thân thương”, cụ Hữu chia sẻ những cảm xúc tận đáy lòng.

Đối với cụ Hữu, trong không khí Tết rộn rã, những lời thăm hỏi, lắng nghe, những chuyện trò tâm tình của cán bộ, chiến sĩ, vừa là đồng đội, vừa như là con cháu trong gia đình, chính là món quà quý giá.

Những người lính biên phòng đến tận nhà thăm hỏi là món quà quý giá đối với cụ Hữu

Hân hoan lòng người

Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng mà người dân khu vực biên giới mong đợi khi xuân về Tết đến, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã chỉ đạo, triển khai, thực hiện những chương trình lớn, ý nghĩa, thiết thực: “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” và “Xuân biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân”. Mỗi năm, để thực hiện chương trình, lực lượng BĐBP đã chuẩn bị trước đó hàng tháng, có khi nửa năm trời; kết nối vận động các cơ quan, tổ chức, các mạnh thường quân cùng phối hợp, hỗ trợ kinh phí hàng trăm triệu đồng, thậm chí tiền tỉ.

Nhưng có một điều quan trọng, các anh chưa lúc nào quên, đó là rà soát lập danh sách những trường hợp gia đình thuộc diện chính sách: gia đình thương binh, liệt sĩ, có công với cách mạng; Mẹ Việt Nam Anh hùng; những hộ khó khăn già cả, bệnh tật, neo đơn, để đến tận nhà thăm hỏi, động viên, tặng quà, chúc Tết. “Đây là món quà Tết bằng tình cảm không thể nào đong đếm”, ông Lê Văn Hải, 77 tuổi thương binh hạng 2, xúc động bày tỏ.

Trong chương trình “Xuân Biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân”, Ban Chỉ huy BĐBP phối hợp Ủy Ban Mặt trận (UBMT) Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế, chính quyền địa phương và mạnh thường quân tổ chức tại xã Chân Mây - Lăng Cô, địa bàn biên giới biển, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng; Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy; Thượng tá Hồ Văn Việt, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP thành phố đã cùng cán bộ chiến sĩ lặn lội về với hàng chục hộ dân như thế. Trên những đường thôn ngõ xóm, bước chân của những người lính biên phòng đến với người dân, hòa cùng thanh âm rộn rã ngày xuân, để cái Tết của những làng chài bên chân sóng càng thêm hân hoan trong lòng người.

Các trò chơi dân gian là món quà tinh thần dịp Tết, BĐBP mang đến cho người dân xã Chân Mây - Lăng Cô

Tại chương trình “Xuân biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân” năm nay, 700 suất quà trị giá 600 triệu đồng được lực lượng BĐBP phối hợp UBMTTQ thành phố và mạnh thường quân gửi trao đến người dân trên địa bàn. Trong đó, gia đình bà Nguyễn Thị Hương (hiện ở thành phố Hồ Chí Minh) tặng bà con 400 suất quà; tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây 20 triệu đồng. “Tôi là người Huế, dù có đi đâu, lòng vẫn yêu thương và hướng về quê hương mình. Chúng tôi cũng dành tình yêu, niềm tin đối với BĐBP - lực lượng luôn là điểm tựa cho người dân khu vực biên giới. Do đó, Tết năm nay, gia đình tôi sẵn sàng đồng hành với các anh, sẻ chia tấm lòng, mong muốn cùng góp một phần nhỏ, mang đến cho bà con cái Tết ấm.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu thì nói rằng, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên hai tuyến biên giới có một cái Tết đầm ấm hơn, là trách nhiệm và tình cảm của cán bộ chiến sĩ BĐBP. Bên chân sóng Chân Mây - Lăng Cô, bà con ngư dân đón nhận tình cảm đó cùng niềm tin sắt son, sẽ tiếp tục là cột mốc sống trong những chuyến vươn khơi bám biển phát triển kinh tế, vừa chung sức với lực lượng BĐBP bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần giữ những mùa xuân yên bình.