Lãnh đạo Bộ Công an chúc Tết lực lượng Công an thành phố

HNN.VN - Ngày 17/2 (Mồng 1 Tết), Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng (thứ 3 từ phải sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng quà cho Công an TP. Huế 

Trong không khí hân hoan ngày đầu xuân, đồng chí Thứ trưởng gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và gia đình. Đồng thời, ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật Công an thành phố đạt được trong năm qua. Trong đó, có nhiều thành tích xuất sắc như đơn vị vinh dự được Chính phủ tặng Cờ thi đua, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP. Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ đó, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho Nhân dân và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, động viên của lãnh đạo Bộ Công an. Đồng thời, kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công; tiếp tục gắn bó, chung sức vì sự bình yên và phát triển bền vững của TP. Huế.

Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường

Vào thời khắc Giao thừa thiêng liêng bước sang năm mới Bính Ngọ 2026, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi lời chúc Tết tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài. Trân trọng giới thiệu toàn văn lời chúc Tết của Chủ tịch nước.

Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Bảo đảm bình yên trên từng cung đường, chuyến bay

Những ngày giáp Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến cả đường hàng không lẫn đường bộ khiến lưu lượng hành khách và phương tiện trên các tuyến giao thông trọng điểm tại TP. Huế tăng mạnh. Trước tình hình đó, công tác bảo đảm an ninh hàng không và trật tự an toàn giao thông được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi hành trình, để người dân vui xuân, đón Tết an toàn, trọn vẹn.

Bảo đảm bình yên trên từng cung đường, chuyến bay

