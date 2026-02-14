Khách thập phương về Huế du xuân

Khách nước ngoài chụp ảnh kỷ niệm trong không gian rực màu cờ hoa

Khoảng 8 giờ sáng, lượng du khách đến tham quan Đại Nội Huế bắt đầu đông dần. Bên cạnh các nhóm khách đi du lịch tự túc, nhiều đoàn khách theo tour cũng tranh thủ tham quan sớm. Thời tiết mát mẻ, có lúc mưa nhẹ nhưng không làm gián đoạn hành trình du xuân. Du khách háo hức theo dõi lễ đổi gác, xem biểu diễn đại nhạc, tiểu nhạc, ca Huế, chương trình nghệ thuật tổng hợp và màn bắn súng thần công sau lễ đổi gác tại Ngọ Môn.

Điểm nhấn trong ngày đầu năm là việc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn vé tham quan các điểm di tích cho khách Việt Nam (ngày 17/2). Chính sách này đã thu hút đông đảo người dân địa phương cùng du khách từ các tỉnh, thành đến tham quan, trải nghiệm không gian Tết truyền thống trong Hoàng cung.

Chị Võ Thị Nguyệt (sinh năm 1988, đến từ Đồng Nai) chia sẻ, gia đình chị ra Huế từ ngày 29 Tết và đã dạo chơi dọc sông Hương, cầu Trường Tiền, cồn Hến. “Trong ngày Mồng 1 Tết, cả nhà tham quan Đại Nội và các điểm di tích, thuê cổ phục chụp ảnh. Lần đầu đón Tết ở Huế, mình thấy mọi thứ trên cả tuyệt vời, từ món ăn, cảnh sắc đến con người thân thiện, an ninh tốt”, chị Nguyệt nói.

Không chỉ ở Đại Nội, nhiều điểm du lịch và vui chơi khác tại Huế cũng thu hút đông đảo du khách. Tại làng hương Thủy Xuân (phường Thủy Xuân), từ hơn 10 giờ sáng khách đã đổ bộ về khá đông. Ai cũng chọn cho mình những bộ áo dài rực rỡ để ghi lại những bức ảnh kỷ niệm trong không gian làng nghề truyền thống đầy sắc màu.

Theo ghi nhận, dịp Tết năm nay, xu hướng du lịch tự túc tiếp tục chiếm ưu thế. Nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn tự lái xe đến Huế để chủ động lịch trình, điểm đến và thời gian lưu trú. Đáng chú ý, không ít du khách cho biết họ dành phần lớn thời gian hơn để trải nghiệm, khám phá nhịp sống và không gian văn hóa của Huế.

Trong sáng mồng 1 Tết, ngành Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đón và mừng tuổi những vị khách quốc tế đầu tiên đến Huế trong năm mới. Theo đại diện Sở Du lịch, từ mồng 1 Tết, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú bắt đầu tăng, với ngày mồng 1 đạt khoảng 71%, mồng 2 khoảng 93% và mồng 3 Tết lên đến 99%, cho thấy một mùa du lịch khởi sắc ngay từ đầu năm.

Huế ngày nay Online ghi nhận những hình ảnh du xuân đầu năm mới:

Đoàn khách quốc tế đến Đại Nội trải nghiệm không khí Tết Huế

Hào hứng hái lộc đầu xuân

Gia đình chị Võ Thị Nguyệt đến từ Đồng Nai mặc áo dài cổ phục "check in" Hoàng cung

Đông đảo du khách chăm chú theo dõi lễ đổi gác

Những vị khách quốc tế may mắn được mừng tuổi đầu năm

Hai mẹ con người nước ngoài trải nghiệm cho cá ăn