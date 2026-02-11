Háo hức với trò xưa, tích cũ chốn cung đình

Tại khu vực phía sau Điện Thái Hòa - Đại Nội Huế, các trò chơi cung đình được vua quan triều Nguyễn chơi trong dịp Tết, như: đầu hồ, bài vụ, xăm hường, thả thơ, thư pháp… được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tái hiện, phục vụ người dân, du khách đến tham quan.

Nhờ thời tiết thuận lợi, các trò chơi thu hút đông đảo người tham gia. Và những nụ cười rạng rỡ chính là món quà ý nghĩa dành cho nhau dịp đầu năm mới mong ước mọi điều tốt lành, an khang.

Một số hình ảnh trải nghiệm các trò chơi cung đình ngày Mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026:

Thả thơ - nơi thi tài kiến thức thơ văn cổ

Bài vụ - hình thức chơi đặt cược vào các con vật in trên bề mặt con vụ quay

Háo hức chờ "mở này..."

Đổ xăm hường - trò chơi gieo xúc xắc tranh lấy các thẻ ghi học vị trong hệ thống khoa cử xưa, như: Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, Tú tài...

Đầu hồ - trò chơi tuy đơn giản nhưng rất khó để chiến thắng

Xin chữ đầu năm

Lạc ấn nhằm xác nhận tác quyền và là bước cuối cùng của 1 bức thư pháp hoàn chỉnh

Bên cạnh các trò chơi cung đình, trong Đại Nội Huế còn diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật