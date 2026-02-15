Bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, nền tảng cho Huế phát triển bền vững

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế

Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông diễn biến phức tạp, đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đối với sự phát triển của TP. Huế?

Trong bối cảnh hiện nay, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính chiến lược lâu dài. Biên giới quốc gia không chỉ là ranh giới địa lý - pháp lý thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là tuyến đầu bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; là điều kiện tiên quyết bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH).

Đối với thành phố Huế, mặc dù tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển, QPAN và đối ngoại được tăng cường, song khu vực biên giới đất liền và vùng biển vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Các nguy cơ an ninh phi truyền thống, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi vẫn luôn hiện hữu.

Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Quy định số 336-QĐ/TW ngày 27/6/2025 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở Ban Chỉ huy BĐBP trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam, Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, xác định rõ: Bảo vệ biên giới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng; phải kết hợp chặt chẽ giữa QPAN với phát triển KT-XH và đối ngoại. Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương, ban hành Chỉ thị 05-CT/TU ngày 8/1/2026 về thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh, trật tự khu vực biên giới thành phố Huế.

Có vị trí quan trọng về QPAN, việc giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo, các cửa khẩu chính là nền tảng cho Huế phát triển nhanh và bền vững. Việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố QPAN, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc là yêu cầu xuyên suốt, vừa đáp ứng nhiệm vụ trước mắt, vừa bảo đảm lợi ích lâu dài của địa phương và đất nước. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy xác định công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân.

Trên cơ sở đó, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, tạo nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Vai trò và những đóng góp của lực lượng BĐBP TP. Huế đối với sự phát triển KT-XH của địa phương trong thời gian qua như thế nào, thưa đồng chí?

Những đóng góp của BĐBP thành phố Huế không chỉ thể hiện rõ trên lĩnh vực QPAN, mà còn gắn bó chặt chẽ với sự phát triển KT-XH của địa phương.

BĐBP thành phố đã làm tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, cửa khẩu cảng; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh. Nhờ giữ vững ổn định địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ, đã tạo môi trường hòa bình, an toàn - điều kiện rất quan trọng để phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch, kinh tế biển và kinh tế cửa khẩu.

BĐBP thành phố cũng đã có nhiều đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế biển và nâng cao đời sống ngư dân. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền pháp luật, đồng hành cùng ngư dân trong phòng, chống khai thác IUU, lực lượng đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi sản xuất.

Các chương trình, mô hình an sinh xã hội giàu tính nhân văn do BĐBP triển khai như: Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản; Nâng bước em tới trường; Con nuôi đồn Biên phòng; đảng viên phụ trách hộ gia đình… đã tác động trực tiếp đến đời sống của Nhân dân khu vực biên giới, ven biển, góp phần giảm nghèo, nâng cao dân trí, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc; là nền tảng quan trọng cho phát triển KT-XH bền vững.

Trong phòng, chống dịch bệnh cũng như khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, BĐBP luôn là lực lượng xung kích ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, kịp thời giúp Nhân dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Việc duy trì tốt quan hệ phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới và Nhân dân các tỉnh Salavan, Sê Kông của nước bạn Lào không chỉ góp phần giữ vững an ninh biên giới, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH khu vực biên giới của thành phố.

Lực lượng BĐBP đã, đang góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định địa bàn, chăm lo đời sống Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển KT-XH của thành phố trong thời gian qua và những năm tiếp theo.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới và việc tổ chức lại Ban Chỉ huy BĐBP theo mô hình mới, đồng chí có thể cho biết những chủ trương lớn của Ban Thường vụ Thành ủy Huế đối với công tác biên phòng trong thời gian tới?

Ban Thường vụ Thành ủy Huế xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo toàn diện đối với công tác biên phòng và xây dựng lực lượng BĐBP thành phố. Trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 866-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp, toàn diện, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 8/1/2026 của Thành ủy về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Thành ủy sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng BĐBP thành phố vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; triển khai quyết liệt Đề án của Quân ủy Trung ương về điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, triển khai đồng bộ Kết luận số 99-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án “Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ở khu vực biên giới”. Trong đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; gắn nhiệm vụ biên phòng với phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở khu vực biên giới, vùng biển.

Thành ủy cũng sẽ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bố trí nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực biên giới, biển và cửa khẩu cảng; cải thiện điều kiện sinh hoạt, công tác của cán bộ, chiến sĩ và đời sống Nhân dân vùng biên. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; lực lượng BĐBP thành phố Huế ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống.

Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy!