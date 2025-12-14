Tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm

  • Huế ngày nay Online
Theo kết quả khảo sát, mức độ ủng hộ dành cho ông Trump đã giảm nhẹ trong năm 2025, trong bối cảnh lo ngại về nền kinh tế gia tăng, khi người Mỹ vẫn bày tỏ quan ngại về lạm phát và chi phí sinh hoạt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Kết quả một cuộc thăm dò mới của NBC News Decision Desk do SurveyMonkey thực hiện, công bố ngày 14/12, cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump tiếp tục duy trì ở mức thấp trong nhóm người trưởng thành, trong bối cảnh ông sắp kết thúc năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng, đồng thời mất đi một phần sự ủng hộ trong nền tảng cử tri “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA).

Theo kết quả khảo sát, mức độ ủng hộ dành cho ông Trump đã giảm nhẹ trong năm 2025, trong bối cảnh lo ngại về nền kinh tế gia tăng, khi người Mỹ vẫn bày tỏ quan ngại về lạm phát và chi phí sinh hoạt, bất chấp các cam kết tranh cử của ông nhằm xoa dịu những mối lo này.

Quan ngại của người được hỏi được thể hiện rõ trong các quyết định chi tiêu hằng ngày, như mua sắm thực phẩm, chi tiêu cho dịp lễ và các khoản chi khác. 

Một số quyết định đáng chú ý khác của ông Trump, bao gồm cách xử lý các tranh cãi xoay quanh cái gọi là hồ sơ Jeffrey Epstein, cũng nhận được đánh giá tiêu cực từ công chúng Mỹ.

Ban đầu, ông Trump phản đối động thái của Quốc hội nhằm buộc công bố các hồ sơ này, trước khi nhượng bộ trước áp lực từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ vào tháng trước.

Nhìn chung, cuộc thăm dò nhấn mạnh rằng sự ủng hộ mạnh mẽ từng giúp ông Trump giành được nhiệm kỳ tổng thống thứ hai đang có dấu hiệu suy yếu, trong khi mức độ phản đối ông ngày càng gia tăng.

Phần lớn người trưởng thành ở Mỹ không tán thành cách ông Trump thực hiện công việc, với tỷ lệ ủng hộ là 42% và không ủng hộ là 58% trong cuộc thăm dò mới. Đây là mức giảm nhẹ 3 điểm % so với mức 45% ghi nhận qua bốn cuộc khảo sát kể từ tháng 4, thời điểm khảo sát lần đầu được tiến hành.

Cuộc thăm dò mới được thực hiện theo hình thức trực tuyến đối với 20.252 người trưởng thành, bao gồm cả những người đã đăng ký và chưa đăng ký bỏ phiếu, trong giai đoạn từ ngày 20/11 đến ngày 8/12, với sai số khoảng 1,9 điểm %.

Tuy nhiên, ẩn sau mức giảm khiêm tốn này là những thay đổi tinh tế hơn trong cường độ cảm xúc của công chúng đối với tổng thống, cả theo chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực. Tỷ lệ những người cho biết họ “rất ủng hộ” ông Trump hiện ở mức 21%, giảm so với 26% hồi tháng 4.

Trong khi đó, tỷ lệ những người “rất không ủng hộ” ông Trump đã tăng nhẹ lên 44%, so với mức 42% ghi nhận vào tháng 4./.

