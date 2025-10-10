Tiện ích khi chi trả lương hưu không dùng tiền mặt

Nhân viên Ngân hàng Lộc Phát chi nhánh Huế hỗ trợ mở tài khoản miễn phí và hướng dẫn sử dụng ngay tại điểm chi trả

Vợ chồng bà Hoàng Thị Mộng Thúy và ông Hồ Xuân Cận, phường Thủy Xuân, TP. Huế cho biết, 5 năm nay, vợ chồng ông bà nhận lương hưu bằng tiền mặt, thường thì ngày 4 hàng tháng là có lịch chi trả, tuy nhiên những tháng bão lũ thì phải nhận chậm hơn quy định. Cụ thể như tháng 11 này, do ảnh hưởng của lũ lụt nên hôm nay mới được nhận. Đợi chờ lâu, lại nhận tiền chậm, nên ông bà quyết định từ tháng sau sẽ chuyển sang nhận qua tài khoản ngân hàng.

Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng không chỉ mang lại lợi ích cho người hưởng, mà còn giúp cơ quan BHXH giảm chi phí hành chính, tăng tính minh bạch và an toàn.

Thời gian qua, BHXH thành phố Huế đã chủ động phối hợp với Bưu điện và các ngân hàng trên địa bàn triển khai các chương trình hỗ trợ mở và duy trì tài khoản miễn phí cho người hưởng chế độ BHXH. Người lao động làm hồ sơ hưởng BHXH một lần hoặc chế độ dài hạn đều được hướng dẫn mở tài khoản ngay tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hoặc các điểm chi trả, thẻ ATM có thể được gửi tận nhà nếu người dân có yêu cầu.

Điểm đặc biệt đáng chú ý là mô hình phối hợp giữa Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) chi nhánh Huế và Bưu điện thành phố trong việc triển khai dịch vụ ngân hàng tại điểm chi trả. Nhân viên bưu cục được cấp tài khoản quản lý và user để hỗ trợ người dân. Khi người hưởng đăng ký tài khoản LPBank, hàng tháng họ chỉ cần mang theo căn cước công dân và điện thoại đến điểm chi trả. Nhân viên bưu điện xác thực thông tin, thực hiện chuyển khoản sang tiền mặt, OTP được gửi về điện thoại người nhận, nhập đúng mã là giao dịch hoàn tất.

Chị Quỳnh Hương, kiểm soát viên Ngân hàng Lộc Phát chi nhánh Huế cho biết: “Cách rút tiền mặt trực tiếp từ tài khoản ngân hàng đã mang lại nhiều thuận lợi cho người hưởng. Phương thức này vừa giúp duy trì thói quen nhận tiền mặt hàng tháng, vừa tránh việc phải tiếp cận công nghệ phức tạp, đặc biệt đối với người lớn tuổi. Người hưởng còn được hưởng nhiều tiện ích: có thể rút tiền bất kỳ thời điểm nào trong tháng, không phụ thuộc vào lịch chi trả cố định; không cần dùng thẻ ATM - rất hữu ích tại các địa bàn chưa có máy rút tiền hoặc trong trường hợp người cao tuổi quên mật khẩu, phải đến ngân hàng làm lại. Ngoài ra, người hưởng có thể rút tiền nhiều lần trong tháng tùy theo nhu cầu, số dư trong tài khoản vẫn được hưởng lãi suất theo quy định”.

Khi mở tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân người hưởng được bảo mật và được hưởng theo chế độ ưu đãi của ngân hàng mở tài khoản. Đối với người cao tuổi, sức khỏe yếu, có thể làm thủ tục ủy quyền cho con cháu nhận thay qua tài khoản cá nhân theo quy định của Luật BHXH năm 2024.

Ông Hoàng Trọng Chính, Phó Giám đốc BHXH thành phố cho biết: “BHXH thành phố đã phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trực tiếp người hưởng để họ thấy được những lợi ích thiết thực của việc nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản ngân hàng. Điều quan trọng nhất hiện nay là tạo điều kiện thuận lợi, giúp người thụ hưởng duy trì hình thức này lâu dài, ổn định và an toàn”.