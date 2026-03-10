Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử, bảo đảm thông tin chính xác, đúng định hướng

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cùng đồng chí Hồ Xuân Trăng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đánh giá kết quả hoạt động báo chí thời gian qua, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Theo đó, báo chí trên địa bàn TP. Huế đã kịp thời, toàn diện phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nổi bật của địa phương; đặc biệt là các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, báo chí tích cực tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế; các phong trào thi đua, công tác an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống Nhân dân. Thông tin báo chí cơ bản bảo đảm đúng định hướng, góp phần cổ vũ tinh thần thi đua lao động, sản xuất, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng thời, báo chí cũng kịp thời phản ánh một số khó khăn, tồn tại trong đầu tư, xây dựng, môi trường và đời sống dân sinh, qua đó giúp các cơ quan chức năng xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn. Các ý kiến cho rằng, cần tăng cường cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền kịp thời đối với các sự kiện lớn của thành phố, đặc biệt là công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử các cấp, bảo đảm công khai, minh bạch để cử tri lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân. Một số ý kiến cũng đề nghị các cơ quan chức năng chủ động cung cấp thông tin đối với các dự án trọng điểm, các lĩnh vực kinh tế quan trọng; đồng thời cần cải thiện việc phản hồi thông tin báo chí, tránh tình trạng trả lời chậm, ảnh hưởng đến quá trình tác nghiệp.

Phóng viên các cơ quan báo chí trao đổi tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Khánh Hùng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh việc đặt tiêu đề, nội dung thông tin cần bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; phản ánh trung thực, khách quan các sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cũng lưu ý đội ngũ phóng viên, nhà báo khi tham gia và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cần thận trọng, có trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Đối với các thông tin liên quan đến lịch sử, văn hóa, chính trị, tư tưởng trên địa bàn TP. Huế cần được kiểm chứng, thẩm định kỹ trước khi đăng tải.

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng cũng đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; bám sát định hướng tuyên truyền, bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định pháp luật, đồng thời kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh để các cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh. Qua đó, góp phần tạo không khí dân chủ, trách nhiệm, hướng tới ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân...