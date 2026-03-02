Những thanh chocolate Snicker….đắng!

Vỏ hộp với những thanh Snickers hấp dẫn

Bây giờ đã lớn và đi làm xa. Sống độc thân không ai quản, đôi lúc không chống nổi “sự cám dỗ”, tôi cứ hay mua các loại kẹo “tích trữ”, để khi cần là có thể giải được “cơn nghiện” ngay. Lẽ dĩ nhiên trong các loại kẹo, sô-cô-la (chocolate) luôn đứng đầu bảng chọn lựa của tôi.

Một lần lướt mạng facebook, tôi bắt gặp một video ra bán chocolate Snickers vốn là loại kẹo mà tôi yêu thích. Hình ảnh những thanh kẹo Snickers mịn màng, đầy hạt, đi kèm mức giá khá dễ chịu khiến tôi không thể cưỡng lại được. Vậy là click trang, điền thông tin địa chỉ, số điện thoại rồi rung đùi chờ món khoái khẩu sẽ đến tận tay trong vài ngày tới.

Điện thoại reo, shipper gọi giao hàng. Đúng lúc tôi ở công ty chứ không có mặt ở nhà. Nghĩ chỉ là mấy gói kẹo chứ không hàng hóa gì quan trọng, tôi bảo shipper gặp chủ nhà trọ, gửi lại, chụp ảnh và cho số tài khoản để tôi chuyển tiền. Tối làm về, đinh ninh sau bữa cơm mình sẽ được thưởng thức một thanh Snickers thơm ngon béo ngậy. Nhưng, khi bóc gói kẹo ra, “bi kịch” bắt đầu khi thay cho những thanh kẹo Snickers đẹp đẽ thơm ngon mà tôi đang háo hức chờ đón lại là những thanh kẹo không rõ nguồn gốc, dở ẹc. Liên hệ với người bán để phàn nàn thì trang đã "bay màu" không dấu vết.

Xuất xứ "Made in USA" và hạn dùng đến tháng 1/2027

Việc người bán tráo đổi ruột kẹo Snickers không đơn thuần là việc bán hàng kém chất lượng, mà phải gọi là một hành động lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới đúng với bản chất. Họ đã lợi dụng niềm tin của người tiêu dùng vào các thương hiệu lớn và kẽ hở trong chính sách kiểm duyệt quảng cáo của Facebook để trục lợi bất chính. Đáng nói hơn, kẹo là thực phẩm ăn trực tiếp. Những loại "kẹo dỏm" không nhãn mác, không kiểm định chất lượng ẩn chứa nguy cơ rất lớn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc đưa những hóa chất độc hại, đường hóa học vào cơ thể người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em, cần được xem là một tội ác đối với sức khỏe cộng đồng.

Để không trở thành nạn nhân tiếp theo, tôi tự dặn mình và kêu gọi người tiêu dùng, các cơ quan chức năng có những hành động cần thiết, quyết liệt. Đó là:

Phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, nhất quyết đừng ham của rẻ bởi như người đời vẫn thường nói "của rẻ là của ôi". Cần hiểu rằng các thương hiệu thực phẩm, bánh kẹo lớn thường có chính sách giá ổn định. Nếu một trang Facebook bán giá rẻ bất thường so với giá niêm yết tại các hệ thống lớn siêu thị, thì tuyệt đại đa phần là hàng giả hoặc lừa đảo.

Phải luôn biết kiểm tra uy tín của người bán bằng cách, trước khi đặt hàng, hãy test xem tuổi đời của fanpage, đọc kỹ các đánh giá, nhất là các đánh giá bị ẩn. Cương quyết tránh xa các trang chỉ có hình ảnh quảng cáo mà không có địa chỉ, số điện thoại minh bạch.

Kiên quyết yêu cầu phải được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu người bán từ chối hoặc yêu cầu chuyển khoản trước 100%, hãy lập tức nói “không” mà đừng cần thương tiếc.

Ruột là những thanh kẹo không rõ nguồn gốc

Facebook cần phải thể hiện trách nhiệm với cộng đồng bằng cách thắt chặt quy trình kiểm duyệt quảng cáo đối với các mặt hàng thực phẩm. Đồng thời, người dân rất mong các cơ quan quản lý thị trường tăng cường rà soát các kho hàng "ma" để xử lý nghiêm theo pháp luật nếu phát hiện nơi đó kinh doanh hàng giả.

Mua sắm online mang lại sự tiện lợi, nhưng cũng là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ lừa đảo. Qua vụ Snickers, tôi tự nhủ: Hãy là một người tiêu dùng thông thái, luôn cẩn thận với những lời chào mời đường mật nhưng đầy cạm bẫy trên mạng xã hội để vừa bảo vệ bản thân, vừa không tiếp tay cho bọn bất lương làm ăn chụp giựt.