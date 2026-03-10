  • Huế ngày nay Online
Công khai đường dây nóng phản ánh vi phạm kinh doanh xăng dầu

HNN.VN - Chiều 10/3, Sở Công Thương đã ban hành Công văn đề nghị UBND các xã, phường và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng xăng dầu hợp lý, tuân thủ đúng quy định của pháp luật; đồng thời công khai đường dây nóng, kịp thời tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh liên quan đến hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Ngành chức năng tăng cường kiểm tra và công khai đường dây nóng phản ảnh vi phạm  

 Theo lãnh đạo Sở Công Thương, dù tình hình an ninh năng lượng thế giới có nhiều biến động nhưng hiện nay nguồn cung xăng dầu trên địa bàn cơ bản vẫn được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Sở khuyến cáo người dân không nên mua xăng dầu với số lượng lớn để tích trữ trong các loại thùng phuy, can, thùng nhựa; việc tích trữ xăng dầu không đúng quy định còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy và có thể ảnh hưởng đến trật tự thị trường.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương yêu cầu các cửa hàng bán lẻ thực hiện nghiêm quy định về thời gian bán hàng, niêm yết và bán đúng giá theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước; không tự ý ngừng bán hàng, giảm thời gian bán hoặc bán cầm chừng khi chưa được cơ quan chức năng cho phép. Trường hợp phát sinh khó khăn về nguồn cung hoặc các sự cố bất khả kháng, cần kịp thời báo cáo về Sở Công Thương để được hướng dẫn xử lý.

Bên cạnh đó, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu được yêu cầu treo, dán công khai thông tin đường dây nóng tại khu vực dễ quan sát để người tiêu dùng thuận tiện phản ánh khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm.

Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, phân phối xăng dầu trên địa bàn có thể liên hệ phản ánh đến các đầu mối sau: Ông Nguyễn Chánh Vũ, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (0909.621.867); ông Nguyễn Phương Thảo, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (0977.125.959); ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (0982.991.269); ông Đoàn Nam Phước Lộc, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 (0912.639.866); bà Nguyễn Thị Liễu, Kiểm soát viên thị trường Đội Quản lý thị trường số 3 (0979.337.459); ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Đội trưởng phụ trách Đội Quản lý thị trường số 4 (0914.620.702) và ông Nguyễn Ngọc Thi, Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 (0934.848.866).

Thông qua các kênh này, cơ quan chức năng sẽ kịp thời tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các phản ánh nhằm góp phần bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu minh bạch, đúng quy định và giữ ổn định thị trường trên địa bàn.

