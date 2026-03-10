Mỗi lít xăng đều đáng quý

Người dân đổ xăng phục vụ di chuyển hàng ngày

Khi “mạch máu năng lượng” rung nhịp

Buổi sáng trên đường Hùng Vương, một cây xăng bắt đầu đông khách. Người ghé đổ vài chục nghìn tiền xăng cho chiếc xe máy, người đổ đầy bình rồi vội vã đến nơi làm việc. Nhịp sống quen thuộc của đô thị vẫn diễn ra bình thản. Ít ai nghĩ rằng phía sau những chiếc vòi bơm xăng ấy là cả một thị trường năng lượng toàn cầu đang vận động từng ngày.

Trong nền kinh tế hiện đại, dầu mỏ từ lâu được ví như “mạch máu năng lượng”. Phần lớn phương tiện giao thông – từ xe máy, ô tô đến tàu biển, máy bay – đều vận hành nhờ các sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ. Không chỉ dừng lại ở giao thông vận tải, nhiều ngành công nghiệp quan trọng như hóa chất, nhựa, dệt sợi tổng hợp hay sản xuất phân bón cũng phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu này. Vì vậy, mỗi biến động của giá dầu thế giới thường nhanh chóng lan sang nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế.

Thời gian gần đây, thị trường năng lượng toàn cầu trở nên nhạy cảm hơn khi căng thẳng tại Trung Đông – khu vực nắm giữ phần lớn trữ lượng dầu mỏ của thế giới – tiếp tục leo thang. Các tuyến vận tải dầu chiến lược, đặc biệt là eo biển Hormuz, luôn được giới phân tích theo dõi sát sao. Chỉ cần một sự gián đoạn nhỏ tại đây cũng có thể khiến nguồn cung toàn cầu bị xáo trộn, kéo theo giá nhiên liệu tăng cao.

Việt Nam là quốc gia có nguồn dầu khí, nhưng nhu cầu năng lượng của nền kinh tế ngày càng lớn. Các mỏ dầu như Bạch Hổ, Rồng, Đại Hùng hay Rạng Đông từng đóng vai trò quan trọng trong ngành dầu khí nước ta. Tuy vậy, để đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một phần xăng dầu thành phẩm.

Hiện nay, hai nhà máy lọc dầu lớn là Dung Quất và Nghi Sơn cung cấp phần lớn nhu cầu xăng dầu trong nước. Phần còn lại được bổ sung từ nguồn nhập khẩu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định. Cơ chế điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ của cơ quan quản lý giúp thị trường trong nước bám sát diễn biến quốc tế, đồng thời hạn chế những cú sốc quá lớn đối với nền kinh tế.

Huế giữ nhịp thị trường

Tại thành phố Huế, thị trường xăng dầu những ngày qua vẫn vận hành ổn định. Theo ngành công thương địa phương, toàn thành phố hiện có 128 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Các lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra việc niêm yết giá, giám sát hoạt động kinh doanh nhằm bảo đảm các cửa hàng bán đúng giá và đúng quy định, không để xảy ra tình trạng đầu cơ hay găm hàng.

Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công Thương cho biết ngành công thương đang theo dõi sát diễn biến thị trường xăng dầu và yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn chủ động nguồn hàng, tổ chức bán liên tục để phục vụ nhu cầu của người dân. Nhờ vậy, đến nay nguồn cung xăng dầu tại Huế vẫn được bảo đảm, thị trường không xảy ra tình trạng khan hiếm cục bộ.

Ông Lê Nam, một doanh nghiệp cho biết, chi phí nhiên liệu hiện chiếm khoảng 30–35% tổng chi phí vận hành của doanh nghiệp vận tải. Vì vậy, khi giá xăng dầu biến động, doanh nghiệp buộc phải tính toán lại lịch trình vận hành, đồng thời quản lý chặt mức tiêu hao nhiên liệu để giảm áp lực chi phí.

Tiết kiệm từ mỗi chuyến xe

Một số giải pháp góp phần tiết kiệm xăng dầu

Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều yếu tố khó lường, tiết kiệm nhiên liệu đang được xem là giải pháp thiết thực nhất. Chỉ cần thay đổi một vài thói quen nhỏ như giữ tốc độ ổn định, hạn chế tăng ga đột ngột, kiểm tra áp suất lốp hay bảo dưỡng phương tiện định kỳ cũng có thể giảm đáng kể lượng xăng tiêu thụ.

Bên cạnh đó, việc sử dụng xăng sinh học E5, E10 cũng là một lựa chọn tích cực. Loại nhiên liệu này được pha trộn ethanol từ nguyên liệu nông nghiệp như sắn, mía, giúp giảm phát thải và góp phần giảm phụ thuộc vào dầu mỏ nhập khẩu. Việc mở rộng sử dụng xăng sinh học không chỉ mang ý nghĩa về môi trường mà còn tạo thêm đầu ra cho nông sản trong nước.

Câu chuyện xăng dầu vì thế không chỉ là chuyện của những con số giá cả. Đó còn là câu chuyện của sự ổn định đời sống và nhịp vận hành của nền kinh tế. Và đôi khi, giải pháp lại bắt đầu từ những điều rất giản dị: lái xe chậm hơn một chút, bảo dưỡng xe đúng hạn, sử dụng nhiên liệu hợp lý. Khi mỗi người tiết kiệm được một ít xăng, cộng lại sẽ trở thành nguồn năng lượng đáng kể cho cả xã hội.