Xây dựng mùa xuân nơi biên cương

Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Rộn rã “Tết trồng cây”

Từ sáng sớm, tại khu vực bãi biển tổ dân phố Hải Tiến (phường Thuận An), không khí tưng bừng rộn rã. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ BĐBP và đoàn viên, thanh niên Viettel - Chi nhánh Huế, Đoàn phường Thuận An và bà con nhân dân trên địa bàn tham dự lễ phát động ra quân điểm “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ năm 2026, do Ban Chỉ huy BĐBP tổ chức. Sau lễ phát động, gần 1 nghìn cây phi lao, sao đen được trồng tại khu vực này. Trong làn gió xuân nhè nhẹ mang theo vị mặn mòi của biển, những người lính biên phòng cùng đoàn viên, thanh niên và người dân mải miết, cẩn thận trồng, tưới tắm, gửi gắm vào từng gốc cây biết bao tình cảm, niềm tin. Khi những lưng áo thấm mồ hôi, rừng cây cũng trải dài trên cát.

Hướng ánh mắt về phía rừng phi lao cao tầm 2 - 3 mét, cũng do những người lính biên phòng phối hợp các lực lượng trồng vào mùa xuân năm ngoái, Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP thành phố bộc bạch những điều mà tập thể Ban Chỉ huy BĐBP và mỗi cán bộ, chiến sĩ đều trăn trở. Dọc bãi biển thuộc địa bàn phường Thuận An, trong đó trọng điểm là tổ dân phố Hải Tiến, thường xuyên chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng sạt lở, xâm thực biển, nhất là trong mùa mưa bão. Do đó, đây là khu vực mà lực lượng BĐBP tập trung trồng rừng, góp phần tích cực trong phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân trên địa bàn.

“Phi lao và sao đen là lựa chọn ưu việt để tạo nên những cánh rừng phòng hộ ven biển, bởi đây là những loại cây có khả năng chịu mặn và hạn hán tốt, giúp chắn gió, cát bay, ngăn bão, chống xói mòn, lở đất, tạo cảnh quan, làm sạch không khí. Chúng tôi tin rằng sẽ phát huy hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu; chống xâm thực, sạt lở trên khu vực biên giới biển” - Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố nhấn mạnh.

Ươm trồng những mầm xanh trên cửa khẩu Hồng Vân (xã A Lưới 1)

Những năm qua, vào mỗi mùa xuân mới, Đại tá Đặng Ngọc Hiệu luôn là người chỉ huy các cuộc hành quân, cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP về những địa bàn ven biển, trồng phi lao. Rừng phòng hộ xã Vinh Thanh cũ thuộc huyện Phú Vang trước đây (nay thuộc xã Phú Vinh) đã được bổ sung, mở rộng hàng năm, mang lại hiệu quả trong những mùa bão gió.

Theo ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Phú Vinh, hoạt động trồng cây gây rừng luôn được lực lượng BĐBP, chính quyền và Nhân dân địa phương, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn cùng chung tay thực hiện. Do đó, tinh thần bảo vệ rừng, bảo vệ cảnh quan môi trường của bà con càng được nâng cao; tình cảm quân dân ngày càng gắn bó.

Những cánh rừng chắn cát, ngăn gió mỗi năm lại vững chắc hơn tại các xã, phường ven biển thành phố, địa bàn các đồn biên phòng tuyến biên giới biển (Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Đồn Biên phòng Phong Hải, Đồn Biên phòng Vinh Xuân, Đồn Biên phòng Vinh Hiền, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Đồn Biên phòng Lăng Cô) đóng quân. Để khi mưa bão, những cánh rừng này là nơi trú ẩn an toàn cho ghe của ngư dân bãi ngang, được lực lượng BĐBP chung sức, giúp di chuyển từ mép sóng, đến giằng buộc chắc chắn.

Những cánh rừng mang dấu ấn người lính biên phòng

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố chia sẻ: Đối với lực lượng BĐBP thành phố Huế, việc tổ chức Tết trồng cây không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong việc cải tạo cảnh quan môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, mà còn góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân.

"Tết trồng cây" thắt chặt tình đoàn kết quân - dân

Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, toàn lực lượng BĐBP thành phố phấn đấu trồng trên 10 nghìn cây xanh. Mỗi đơn vị trồng ít nhất 800 cây, đồng thời, lựa chọn kỹ về loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng của từng địa phương mà đơn vị mình đóng quân, đảm bảo tiêu chuẩn cây giống chất lượng tốt, có giá trị; duy trì thường xuyên việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây trồng, đảm bảo tỷ lệ cây sống cao.

Trên tuyến biên giới đất liền, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, A Đớt, Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, Hương Nguyên chú trọng đầu tư trồng cây ăn quả trong khuôn viên đơn vị. Các mô hình cam, xoài, nhãn lồng, đu đủ… đã được nhân rộng, để bản làng càng thêm nhiều cây xanh bóng mát và nhiều hộ gia đình có thêm nguồn thu nhập từ các loại trái cây có giá trị kinh tế cao.

Đặc biệt, những rừng keo tràm mang dấu ấn BĐBP ngày càng được mở rộng dọc theo các xã Hồng Thủy, Hồng Vân cũ (nay thuộc xã A Lưới 1), xã Quảng Nhâm cũ (nay thuộc xã A Lưới 2), xã A Roàng cũ (nay thuộc xã A Lưới 4), giúp nhiều hộ nghèo khó khăn phát triển kinh tế. Khi còn đảm nhiệm cương vị Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Trung tá Nguyễn Đăng Đồng (nay là Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quảng Nhâm) cùng Ban Chỉ huy đơn vị trăn trở, kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ cây giống và các loại vật tư giúp các hộ trồng rừng. Khi đến nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Quảng Nhâm, Trung tá Nguyễn Đăng Đồng tiếp tục cùng đơn vị kết nối mạnh thường quân, hỗ trợ cây giống; cán bộ, chiến sĩ đồng hành cùng người dân trên địa bàn xã A Lưới 2 gây dựng nên những rừng keo.

Tạo cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị cùng người dân cõng cây giống lên rẫy, cùng cuốc đất, trồng từng gốc keo; đồng hành dõi theo sự phát triển của rừng. Gần 70 nghìn cây keo từ tâm huyết, mồ hôi, tình cảm của BĐBP Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã vươn lên thành những cánh rừng tràn nhựa sống trên địa bàn xã A Lưới 1, sắp đến ngày thu hoạch.

Chị Hồ Thị Liên, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Ca Cú 2 xúc động nói rằng, nhiều hộ dân đã có động lực, mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, vượt lên mọi vất vả khó khăn, mở rộng thêm nhiều cánh rừng keo, tràm. Những quả đồi trọc được phủ xanh, mở ra những cánh cửa phát triển kinh tế.

Già làng Hồ Văn Hạnh (xã A Lưới 1), một trong những người có uy tín cao trong những bản làng biên giới, trân trọng nói rằng, mảnh đất biên cương vững chãi hơn khi có lực lượng BĐBP cầm chắc tay súng bảo vệ sự bình yên và tươi đẹp hơn khi được những người lính biên phòng ấy chung sức, đồng lòng gìn giữ và gieo trồng sắc xanh trên khắp núi rừng, xây dựng những mùa xuân trong lòng dân.