Bộ đội biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố (giữa) trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Giai đoạn 2015 - 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả, các mô hình, chương trình, phong trào tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tính nhân văn của các chương trình, đồng thuận, thống nhất cao. Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, kịp thời hỗ trợ các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tạo điều kiện để các em được đến trường, học tập ổn định; tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần khẳng định và lan tỏa hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ mang quân hàm xanh trong lòng Nhân dân. Qua đó, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Tại các chương trình, mô hình tiêu biểu như: Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản”, “Xuân Biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân”; Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”... lực lượng BĐBP thành phố đã phối hợp nhiều cơ quan đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ người dân hơn gần 15.000 con giống gia súc, gia cầm (bò, heo, gà…); xây dựng 4 phòng học đạt chuẩn; phối hợp vận động tặng 14 nhà mái ấm tình thương; giúp dân xây dựng 28km đường dân sinh; trao tặng hàng chục nghìn suất quà; gần 2.000 chiếc xe đạp; trao 1.400 suất học bổng, 44 sổ tiết kiệm…, tổng trị giá hơn 22 tỉ đồng.

Trao tặng quà cho các hộ khó khăn tại chương trình "Xuân Biên cương hải đảo - Tết ấm tình quân dân"

Biểu dương những đóng góp to lớn, bền bỉ và đầy trách nhiệm của lực lượng BĐBP trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn thành phố, đồng chí Nguyễn Thanh Bình

nhấn mạnh: BĐBP thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và Thành ủy, UBND thành phố về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh khu vực biên giới; xác định đây là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, xuyên suốt.

Đồng thời, phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của BĐBP trong công tác tham mưu, phối hợp xây dựng và triển khai các mô hình, chương trình; chú trọng lựa chọn những mô hình thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa bàn để duy trì, nâng cao chất lượng và nhân rộng.

Dịp này, 2 tập thể, 5 cá nhân được UBND thành phố tặng bằng khen; 4 tập thể, 4 cá nhân khác được đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng.