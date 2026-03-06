Đảm bảo tiến độ các trường học vùng biên giới

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu thi công tại DA Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS ở xã A Lưới 4

Đẩy nhanh tiến độ

TP. Huế đang triển khai kế hoạch xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS mới tại 5 xã A Lưới 1, 2, 3, 4 và 5. Từ ngày 30/8/2025, thành phố đã khởi công 2 điểm trường đầu tiên tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4.

Tại Dự án (DA) Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS ở xã A Lưới 3, theo Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư, xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế (chủ đầu tư), hiện các gói thầu tư vấn đang thực hiện theo tiến độ hợp đồng và kế hoạch thực hiện DA. Từ tháng 12/2025, Ban QLDA đã ký hợp đồng với các nhà thầu thi công, triển khai DA, đến nay, đối với các khối nhà như: Hành chính quản trị, đa chức năng, thư viện, công vụ, bếp ăn… đều đã hoàn thành gia công lắp dựng cốt thép, xây dựng sàn các tầng, bê tông cột, san nền hạ tầng sân đường và xây dựng hệ thống PCCC… với lũy kế khối lượng đã thực hiện đạt 21% tiến độ theo hợp đồng.

Đối với các cơ sở lẻ gồm nâng cấp Trường tiểu học Hồng Thái, Hồng Thượng, Sở Tài chính đã có văn bản đề nghị UBND thành phố thống nhất tách hạng mục đầu tư các điểm trường lẻ này và đã được UBND thành phố thống nhất quy mô đầu tư, khái toán tổng mức đầu tư DA để đầu tư bằng các DA độc lập khác, đảm bảo đúng quy định.

Theo đánh giá của chủ đầu tư, đến nay lũy kế vốn Trung ương bố trí 72,4 tỷ đồng, lũy kế giá trị giải ngân khoảng 42,7 tỷ đồng. Trong đó, tạm ứng chi phí hợp đồng xây dựng và thanh toán các chi phí tư vấn khác đạt khoảng 59% vốn Trung ương đã bố trí. Công tác giải ngân vốn cho DA chưa đảm bảo theo kế hoạch báo cáo từng tuần.

Thời gian tới, Ban QLDA Đầu tư, xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế sẽ yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường, đáp ứng theo hợp đồng thi công. Ngoài ra, theo chủ đầu tư, trữ lượng và hạn mức khai thác cát hàng năm trên địa bàn các xã vùng A Lưới và các địa phương lân cận không đủ để cung cấp theo tiến độ thi công nên các nhà thầu phải mua, gom từ nhiều nguồn khác nhau, dẫn đến nguy cơ làm chậm tiến độ công trình.

DA Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS ở xã A Lưới 4 đang triển khai thi công

Tháo gỡ các vướng mắc

Đối với DA Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS ở xã A Lưới 4, hiện nay đã triển khai đồng thời các khối nhà hành chính, tiểu học, trung học cơ sở, nhà đa năng, nội trú bếp ăn và các hạng mục phụ trợ gồm cống đường đối ngoại, tường chắn đất, hệ thống cấp nước, đường dây và trạm biến áp… với tỷ lệ khối lượng hoàn thành khoảng 20,3% khối lượng theo hợp đồng. DA này được khởi công tháng 12/2025, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2026 với tổng mức đầu tư hơn 240 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương do Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 2 làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 2 cũng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai DA Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS ở xã A Lưới 2 và A Lưới 5.

Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc Phụ trách Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng khu vực 2 cho biết, đến nay chủ đầu tư đã trình UBND thành phố hồ sơ thống nhất quy mô và tổng mức đầu tư; hồ sơ điều chỉnh cục bộ đã hoàn thành, đang phối hợp cùng UBND xã A Lưới 2, A Lưới 5 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hồ sơ tổng mặt bằng, thiết kế cơ sở đang thực hiện song song, đồng thời thủ tục lựa chọn nhà thầu và triển khai thiết kế, dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2026.

Tuy nhiên, theo Ban QLDA, gói thầu tư vấn lập phương án tổng thể mặt bằng và thiết kế cơ sở DA với kinh phí hơn 800 triệu đồng nếu thực hiện theo quy định đấu thầu hiện nay sẽ kéo dài thời gian thực hiện DA. Do vậy, ban đề nghị Sở Tài chính xem xét, trình UBND thành phố ban hành hướng dẫn quy trình lựa chọn nhà thầu.

Ngoài đẩy nhanh tiến độ công trình, các đơn vị còn chú trọng đảm bảo an toàn lao động tại các trường học biên giới

Tại buổi kiểm tra, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, bám sát kế hoạch, thi công đạt khối lượng đề ra theo cam kết nhằm đẩy nhanh tiến độ DA; phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, thành phố cũng yêu cầu chủ đầu tư báo cáo tiến độ hàng tuần để đảm bảo DA hoàn thành đúng kế hoạch, chất lượng, phục vụ năm học 2026 - 2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc xây dựng hệ thống trường học tại các xã biên giới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến công tác giáo dục ở khu vực đặc biệt khó khăn. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt để đảm bảo điều kiện học tập cho con em đồng bào vùng biên, mà còn là giải pháp chiến lược nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của địa phương.