Từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế đêm

HNN.VN - Chiều 10/3, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và đơn vị liên quan để nghe báo cáo, cho ý kiến về các dự án phát triển kinh tế đêm trên địa bàn.

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn chủ trì cuộc họp

Các đơn vị đã trình bày nhiều ý tưởng, đề xuất đầu tư các dự án phát triển kinh tế đêm tại khu vực trung tâm thành phố và các không gian di sản. Trong đó, đáng chú ý là dự án Phố đêm Trường Tiền, dự kiến triển khai tại khu vực hai bên bờ sông Hương và trên cầu Trường Tiền với diện tích khoảng 4,2 ha.

Bên cạnh đó, nhiều khu đất, di tích và không gian văn hóa trong khu vực nội thành cũng được đề xuất nghiên cứu đầu tư, khai thác. Ngoài ra, các đề xuất như tổ hợp thương mại - dịch vụ tại khu đất trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cũ; phim trường trải nghiệm văn hóa tại khu di tích Trấn Bình Đài (Mang Cá nhỏ); tuyến phố đi bộ và dịch vụ ven sông Như Ý; hay các không gian dịch vụ, trải nghiệm văn hóa tại một số di tích trong khu vực Kinh thành… cũng được nghiên cứu nhằm hình thành hệ sinh thái sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của khách.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành cho rằng, thành phố cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ một số địa điểm dự kiến khai thác để bảo đảm phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế, đặc biệt là những khu vực ven sông Hương liên quan đến giải phóng mặt bằng hoặc nằm trong khu vực di tích. Đồng thời, cần đánh giá khả năng đáp ứng của hạ tầng đô thị khi lượng khách tăng vào ban đêm; nghiên cứu tổ chức các chương trình biểu diễn cố định thay vì chỉ diễn ra theo sự kiện; tính toán kết nối hợp lý với các hoạt động mở cửa Đại Nội về đêm và khai thác hiệu quả hơn những không gian đã hình thành như phố cổ Gia Hội.

Đại diện các đơn vị trình bày phương án phát triển kinh tế đêm

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, phát triển kinh tế đêm là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải bài toán thu hút du khách lưu trú dài ngày, đồng thời khai thác hiệu quả hơn các giá trị văn hóa, di sản của Huế. Các dự án cần hướng đến hình thành những sản phẩm du lịch, dịch vụ về đêm mới mẻ, hấp dẫn, gắn với đặc trưng văn hóa và không gian di sản của thành phố.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, việc đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, tạo điểm nhấn cho các công trình kiến trúc, di tích và cảnh quan đô thị sẽ góp phần làm sống động diện mạo Huế về đêm, nâng cao trải nghiệm cho du khách. Đồng thời, các sở, ngành cần nghiên cứu phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, thương mại, ẩm thực, giải trí ban đêm; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cũng lưu ý việc phát triển kinh tế đêm phải gắn với định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, hiện đại và năng động; bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch, dịch vụ với yêu cầu bảo tồn, phát huy giá trị di sản, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

