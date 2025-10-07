  • Huế ngày nay Online
Đưa 3 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn

HNN.VN - Tối 7/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 Biên phòng đã đưa 3 thuyền viên gặp nạn vào Trạm Kiểm soát Biên phòng an toàn và tiến hành các bước chăm sóc y tế.

3 nạn nhân gặp nạn được đưa vào bờ an toàn và được kiểm tra, chăm sóc sức khỏe 

Trước đó, vào lúc 15h45’ ngày 7/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An nhận được tin báo từ Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế về việc tàu cá TTH-96329-TS gồm 4 thuyền viên, do ông Phan Lũy (SN 1970; HKTT: Tổ dân phố (TDP) Hải Tiến, phường Thuận An, TP. Huế chủ tàu kiêm thuyền trưởng), khi đến tọa độ16º43’45”N; kinh độ: 107 º37’11”E, va chạm tàu chở hàng Thuận Trung 08 trên đường hành trình theo hướng Nam - Bắc.

Hậu quả tàu cá TTH-96329-TS bị chìm. 3 thuyền viên tàu cá TTH 96329-TS đã được tàu Thuận Trung 08 cứu vớt đưa lên tàu. 1 thuyền viên ( ông Ngô Thái, SN 1971, HKTT: TDP Hải Tiến, phường Thuận An) đang mất tích.

Đơn vị đã cử cán bộ phối hợp với tàu Đảm bảo hàng hải Thừa Thiên Huế ra vị trí tàu bị nạn để tìm kiếm cứu nạn. Đến 19 giờ 30 ngày 7/10, tàu Hải đội 2 Biên phòng đã đưa 3 thuyền viên gặp nạn vào đến Trạm Kiểm soát Biên phòng, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, an toàn và tiến hành các bước chăm sóc y tế. Qua chăm sóc y tế cho 3 thuyền viên bị gặp nạn, hiện sức khỏe cơ bản ổn định và đã bàn giao lại cho người thân.

Lực lượng biên phòng đang tiếp tục điều động tàu và phối hợp các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Quỳnh Anh
