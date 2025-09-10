Giúp người dân biên giới thu hoạch mùa màng, thắt chặt tình đoàn kết quân dân

Các cấp ủy Đảng, chỉ huy các đơn vị trong cụm đã chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, hướng dẫn của trên về công tác thi đua, khen thưởng. Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động và triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của các cấp, các ngành năm 2025; đặc biệt là đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các hoạt động tình nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các hoạt động vì cộng đồng.

Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nghiêm túc thực hiện quy định về quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của đơn vị; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng đơn vị, xây dựng Đảng; triển khai tốt đề án tiếp tục sắp xếp, tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết quả phong trào thi đua của các đơn vị trong cụm năm 2025 đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cụm biên phòng tuyến đất liền đề ra 4 phương hướng công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh: Tăng cường công tác nắm tình hình, bảo vệ an toàn địa bàn, đơn vị, không để bị động bất ngờ. Chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.