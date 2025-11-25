Tập huấn cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026

Một buổi huấn luyện trên thao trường. Ảnh: BĐBP

Trong thời gian 30 ngày, cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 được tập huấn các nội dung: Giáo dục chính trị; điều lệnh; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; chiến thuật bộ binh; thể lực, võ thuật; nghiệp vụ pháp luật; hậu cần kỹ thuật.

“Đợt tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới về công tác tổ chức, quản lý và giáo dục chiến sĩ mới, đồng thời rèn luyện tư thế, tác phong của người cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, nhất là trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện và duy trì huấn luyện của đội ngũ cán bộ trung đội, tiểu đội, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến sĩ mới” - Trung tá Trần Công Lanh, Phó Tham mưu trưởng BĐBP thành phố nhấn mạnh tại buổi khai mạc.

Đợt tập huấn này là dịp để các cán bộ khung huấn luyện rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ và năng lực quản lý bộ đội để làm cơ sở tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt.