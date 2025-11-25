  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 25/11/2025 10:33

Tập huấn cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026

HNN.VN - Ngày 25/11, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Thăm và làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòngHội đàm giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Huế; Quảng Trị với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh SalavanXung kích trên mọi mặt trận

 Một buổi huấn luyện trên thao trường. Ảnh: BĐBP

Trong thời gian 30 ngày, cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 được tập huấn các nội dung: Giáo dục chính trị; điều lệnh; kỹ thuật chiến đấu bộ binh; chiến thuật bộ binh; thể lực, võ thuật; nghiệp vụ pháp luật; hậu cần kỹ thuật.

“Đợt tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới về công tác tổ chức, quản lý và giáo dục chiến sĩ mới, đồng thời rèn luyện tư thế, tác phong của người cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, nhất là trình độ tổ chức, phương pháp huấn luyện và duy trì huấn luyện của đội ngũ cán bộ trung đội, tiểu đội, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến sĩ mới” - Trung tá Trần Công Lanh, Phó Tham mưu trưởng BĐBP thành phố nhấn mạnh tại buổi khai mạc.

Đợt tập huấn này là dịp để các cán bộ khung huấn luyện rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ và năng lực quản lý bộ đội để làm cơ sở tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt.

QUỲNH ANH
 Từ khóa:
tập huấncán bộkhung huấn luyệnchiến sĩ mớinăm 2026
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

EU đạt thỏa thuận tạm thời về ngân sách năm 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, Liên minh châu Âu (EU) ngày 15/11 thông báo đã đạt được thỏa thuận tạm thời về ngân sách năm 2026 sau cuộc đàm phán kéo dài đến rạng sáng cùng ngày theo giờ địa phương giữa đại diện các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu (EP). Đây được coi là bước tiến quan trọng, tạo cơ sở để khối hoàn tất kế hoạch chi tiêu cho năm tới trong bối cảnh có nhiều thách thức về kinh tế - an ninh.

EU đạt thỏa thuận tạm thời về ngân sách năm 2026
Phát triển năng lực số cho học sinh

Chiều 15/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tập huấn trực tuyến về phát triển năng lực số (NLS) cho học sinh phổ thông, nhằm thực hiện Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT và các văn bản hướng dẫn triển khai Khung năng lực số của Bộ GD&ĐT.

Phát triển năng lực số cho học sinh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top