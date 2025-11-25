Tiếp tục sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp

Bổ nhiệm cán bộ tại phường An Cựu sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Thu Thủy

Nhiều vị trí chưa hợp lý

Sau gần 5 tháng vận hành mô hình CQĐP2C, ghi nhận những kết quả rõ rệt trong tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực điều hành, tuy nhiên thực tiễn cũng cho thấy không ít bất cập ở khâu bố trí nhân sự. Do thời gian gấp rút khi sắp xếp bộ máy trước đó, tại nhiều địa phương đã xuất hiện tình trạng cán bộ được phân công trái với chuyên môn, nghiệp vụ vốn có.

Điển hình tại một số xã thuộc khu vực phía nam của thành phố, nhiều vị trí vẫn chưa thật sự “khớp” với năng lực cán bộ. Có trường hợp nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện được phân công làm Phó Bí thư Thường trực cấp xã; hay một Trưởng phòng Quản lý đô thị lại được điều về giữ chức Trưởng ban xây dựng Đảng. Chủ trương luân chuyển, điều động là đúng về nguyên tắc, song độ “lệch ngành” quá lớn khiến cán bộ mất thời gian thích nghi, trong khi những vị trí chuyên môn sâu lại thiếu người có kinh nghiệm.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại hai phường trung tâm như Phú Xuân và Thuận Hóa. Không ít cán bộ chuyên ngành tài chính, kế toán được chuyển sang khối xây dựng Đảng. Sự thay đổi đột ngột khiến họ gặp khó khăn trong tiếp cận nghiệp vụ mới, ảnh hưởng nhịp độ công việc của cả hệ thống chính quyền và Đảng. Nhiều cán bộ cơ sở chia sẻ: “Chuyển đổi vị trí là cần thiết, nhưng bước đầu quá khó để đáp ứng ngay yêu cầu công tác Đảng vốn đòi hỏi kỹ năng và phương pháp rất khác trước”.

Ông Lê Hữu Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Thuận An cho hay, Thuận An không thể tránh khỏi việc bố trí cán bộ chưa đúng chuyên môn ở thời điểm trước đó, phường cũng đang rà soát toàn bộ để điều chuyển, bố trí lại cán bộ cho phù hợp theo yêu cầu chung.

Tại phường Phong Điền, ông Hồ Đôn, Chủ tịch UBND phường cho biết, nhiều vị trí ở Trung tâm Dịch vụ công chưa phù hợp với khối lượng công việc được giao. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là phương án điều chỉnh. Với một số viên chức tại trung tâm này, chưa thể tìm được vị trí mới thực sự tương thích để điều chuyển.

Theo khảo sát mới đây của Ban Tổ chức Thành ủy đối với gần 60 cán bộ ở các xã, phường, có đến khoảng 50% cần tiếp tục được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Con số này cho thấy, mô hình CQĐP2C đặt ra yêu cầu cán bộ phải đa năng hơn, chuyên nghiệp hơn, am hiểu cả công tác Đảng lẫn quản lý nhà nước, trong khi phần lớn nhân sự chuyển tiếp vẫn quen với phương thức làm việc cũ.

Rà soát tổng thể cũng cho thấy, toàn hệ thống đang dư khoảng 150 biên chế, nhưng lại thiếu nhân sự ở nhiều vị trí chuyên môn như xây dựng cơ bản, tài chính - ngân sách, quản lý đô thị… Một số địa phương buộc phải “điền vào chỗ trống” bằng các phương án tạm thời, gây áp lực lên cả cán bộ được điều động lẫn bộ phận đang thiếu người.

Tiếp tục sắp xếp đúng người, đúng việc

Ban Tổ chức Thành ủy đang triển khai đợt rà soát toàn diện đối với đội ngũ cán bộ của toàn thành phố. Rà soát lần này tập trung vào hai nội dung trọng tâm, đó là đánh giá năng lực thực tế của cán bộ đang đảm nhiệm vị trí và xác định nhu cầu điều chỉnh, bổ sung hoặc đào tạo lại.

Ông Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy đánh giá: “Sau 5 tháng, bộ máy CQĐP2C cơ bản vận hành ổn định, cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, nhưng chất lượng đội ngũ vẫn là vấn đề phải đặc biệt quan tâm. Muốn mô hình mới vận hành hiệu quả, việc sắp xếp lại là điều bắt buộc”.

Ông Phan Xuân Toàn cho biết, dù tổng thể toàn thành phố đang dư 150 biên chế, nhưng nhiều vị trí quan trọng lại thiếu nghiêm trọng nhân lực có chuyên môn sâu. Sắp xếp lần này phải khắc phục tận gốc sự mất cân đối. Không phải giữ người cho đủ, mà phải đặt tiêu chí đúng chuyên môn, đúng năng lực làm trọng.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân, Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu việc bố trí cán bộ phải đúng vị trí, phát huy sở trường, tuyệt đối tránh điều động mang tính đối phó. Trung ương đặt mục tiêu các địa phương hoàn thành cơ bản việc sắp xếp, bố trí lại cán bộ trong tháng 11/2025 để bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt và phát huy tối đa năng lực của cán bộ.

Hiện các xã, phường đang thống kê, rà soát, lập danh mục vị trí cần điều chỉnh và gửi về Thành ủy thẩm định. Công tác sắp xếp nhân sự dự kiến hoàn thành cơ bản trong năm nay, tạo nền tảng để bước sang năm mới với bộ máy ổn định, tinh gọn và hiệu quả hơn.

Song song với công tác sắp xếp và điều động cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy đang xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ cơ sở. Các lớp bồi dưỡng về quản lý nhà nước, nghiệp vụ công tác Đảng, công nghệ thông tin, kỹ năng giải quyết hồ sơ hành chính… sẽ được mở rộng từ cuối năm nay. Đây là nhiệm vụ then chốt nhằm thu hẹp khoảng cách năng lực, nhất là đối với nhóm cán bộ vừa điều chuyển trái ngành.

Việc sắp xếp, bố trí lại cán bộ lần này không chỉ nhằm “căn chỉnh” lại bộ máy sau giai đoạn chuyển tiếp, mà còn chuẩn bị cho TP. Huế một đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, đủ chuyên môn để dẫn dắt mô hình chính quyền đô thị trong thời kỳ phát triển mới.