Khai mạc triển lãm mừng 74 năm ngày Truyền thống Mỹ thuật Việt Nam

Cắt băng khai mạc Triển lãm mỹ thuật mừng 74 năm Ngày Truyền thống Mỹ thuật Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu 62 tác phẩm của 62 tác giả, trải rộng trên nhiều chất liệu như sơn dầu, acrylic, lụa, ký họa, khắc gỗ và tượng. Các tác phẩm phản ánh sự đa dạng trong cách tiếp cận và tư duy nghệ thuật, từ những đề tài quen thuộc của đời sống đến các biểu đạt giàu tính cá nhân của nghệ sĩ trẻ. Đây là dịp để ghi nhận những nỗ lực lao động nghệ thuật trong năm và tạo thêm diễn đàn để các thế hệ sáng tác gặp gỡ, trao đổi chuyên môn.

Tại buổi khai mạc, Hội Mỹ thuật TP. Huế công bố kết quả nghiệm thu và trao thưởng cho các tác phẩm được hỗ trợ sáng tạo năm 2025. Ở mức A, tác phẩm “Phượng hoàng trẩy hội” của họa sĩ Nguyễn Thị Hòa được lựa chọn. Mức B gồm hai tác phẩm “Miền Di sản” của họa sĩ Đặng Mậu Triết và “Background” của họa sĩ Lê Bá Cang. Mức C gồm ba tác phẩm: “Mùa thu trái chín” của họa sĩ Trương Hà Thùy Nhiên, “Di sản văn hóa” của họa sĩ Nguyễn Khải Hoàn và “Cánh #21” của họa sĩ Nguyễn Hóa.

Khách tham quan xem các tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS. Họa sĩ Nguyễn Thiện Đức, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Huế nhấn mạnh, triển lãm là hoạt động có ý nghĩa trong việc khích lệ phong trào mỹ thuật của thành phố. Sự góp mặt của nhiều tác giả trẻ cho thấy mỹ thuật Huế đang hình thành lớp kế cận giàu năng lượng. Mỗi tác phẩm đều mang cách nhìn riêng, góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật và tạo thêm động lực để các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo trong thời gian tới.