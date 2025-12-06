Tặng quà và tuyên tuyền cho người dân, học sinh khu vực biên giới

Tuyên truyền phòng ngừa, ứng phó bạo lực cho học sinh khu vực biên giới

Tại chương trình, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố tặng 100 suất quà “Ấm tình mùa đông” gồm lương thực, các loại nhu yếu phẩm, chăn ấm…, cho người dân trên địa bàn, có hoàn cảnh khó khăn, thuộc xã A Lưới 4; tặng vật chất hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc; Trạm Y tế xã và Trường Mầm non Đông Sơn.

Đây là hoạt động nhằm giúp cho bà con nhân dân khu vực biên giới khắc phục hậu quả do mưa lũ vừa qua, ổn định cuộc sống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò xung kích sáng tạo tinh thần nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ BĐBP thành phố, trong việc kêu gọi các nguồn lực đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, xây dựng khu vực biên giới ổn định phát triển.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Vinh Xuân phối hợp Đoàn trường THPT Vinh Xuân tổ chức tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 và lồng ghép với nội dung tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Tại chương trình, 120 mũ bảo hiểm đã được trao đến học sinh, cùng với các hoạt động giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đây là hoạt động thường niên nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, đồng thời lan tỏa thông điệp trách nhiệm đối với việc bảo vệ trẻ em.