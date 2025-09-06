  • Huế ngày nay Online
Lan tỏa tình yêu biển đảo từ hành trình của tuổi trẻ Huế

HNN.VN - Trong hai ngày 6 và 7/9, Thành Đoàn Huế tổ chức Hành trình "Tuổi trẻ thành phố Huế với biển, đảo quê hương" năm 2025 tại tỉnh Quảng Trị.

Đại diện Thành Đoàn Huế trao tặng các công trình và phần quà an sinh xã hội cho Đặc khu Cồn Cỏ

Trong hành trình, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị và Đài tưởng niệm Đặc khu Cồn Cỏ. Đồng thời, tổ chức Lễ Chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Cột cờ Cồn Cỏ và tham quan các địa điểm có ý nghĩa đặc biệt tại Đặc khu Cồn Cỏ.

Đoàn còn tổ chức chương trình trao tặng các phần quà an sinh xã hội tại Đặc khu Cồn Cỏ gồm: Công trình thanh niên "Tự hào lá cờ Tổ quốc"; công trình "Đường hoa thanh niên" cho ngư dân và chính quyền địa phương; 23 suất học bổng và các phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 20 bộ thiết bị đèn năng lượng mặt trời cho Trạm Rada 540.

Đại diện Thành Đoàn Huế cho biết, hoạt động lần này đặt mục tiêu góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tình yêu biển đảo. Đồng thời, khơi dậy tình cảm, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN
