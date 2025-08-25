Chắp cánh tương lai cho thanh niên khó khăn

Đào tạo nghề thiết kế đồ họa cho học viên

Mở cánh cửa tương lai

Từ miền quê nghèo xã A Lưới 3, Nguyễn Thành Lanh nay đã trở thành đầu bếp ở khách sạn Voco Ma Belle Danang (Đà Nẵng) với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Nhìn cô gái tự tin kể về công việc hiện tại, ít ai nghĩ rằng, vài năm trước, Lanh từng chật vật với cuộc sống. Lanh kể, hoàn cảnh gia đình khó khăn, em luôn mong mình có công việc ổn định để phụ giúp gia đình. Sau khi tìm hiểu, em được biết Trung tâm REACH Huế hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nên đăng ký học.

Sau khóa đào tạo nghề bếp tại REACH vào năm 2022, Thành Lanh được trung tâm giới thiệu việc làm. Lanh chia sẻ: “Trong quá trình học tại REACH, em được giáo viên tận tình hướng dẫn, trang bị kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng mềm. Sau khi hoàn thành khóa học, REACH giới thiệu việc làm, nhờ vậy, em có công việc phù hợp để ổn định cuộc sống.

Tương tự, Đặng Công Tiến (phường Phong Điền) từng nghĩ mình khó có cơ hội được học nghề bài bản. Khi biết đến chương trình đào tạo nghề miễn phí của REACH, em theo học khóa thiết kế đồ họa. Tại REACH, em không chỉ được trang bị kiến thức cơ bản về các phần mềm thiết kế, mà còn tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa để rèn luyện kỹ năng sống. Kết thúc khóa học, em được trung tâm giới thiệu việc làm tại Công ty Cubicasa với mức lương cơ bản 8 triệu đồng/tháng. Đây là sự khởi đầu ổn định mà em từng mơ ước”, Tiến nói.

Điểm tựa cho thanh niên khó khăn

REACH (Research, Education, Community, and Health) là tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam được thành lập dưới sự quản lý của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Tại Huế, cùng với sự đồng hành của cộng đồng và doanh nghiệp, nhiều năm nay, REACH Huế đang trở thành điểm tựa vững vàng cho hàng trăm thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình lập nghiệp.

Chương trình đào tạo của REACH tập trung vào các ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng cao, như: Thiết kế đồ họa 2D, spa - nail - gội đầu dưỡng sinh, nghiệp vụ nhà hàng & pha chế, nghiệp vụ bếp Á - Âu - bánh, nghiệp vụ lưu trú (lễ tân - buồng phòng).

Trong các năm 2023 - 2024, REACH Huế phối hợp cùng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP. Huế (nay là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực 1) mở 24 lớp đào tạo sơ cấp, với 472 học viên, trong đó có 346 học viên tốt nghiệp. Năm 2025, Trung tâm đặt mục tiêu đào tạo khoảng 300 học viên, trong đó ít nhất 250 người tốt nghiệp.

Học viên được học trong môi trường đào tạo thực hành chuyên nghiệp với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, tận tâm. Ngoài kỹ năng chuyên môn, học viên còn được tham gia hoạt động ngoại khóa, định hướng nghề nghiệp, phát triển kỹ năng mềm và được kết nối, giới thiệu việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Ông Trần Dũng, Giám đốc Trung tâm REACH Huế cho hay, sứ mệnh của chúng tôi là trao cơ hội học nghề và tìm việc làm cho những thanh niên kém may mắn. Các chương trình đào tạo của Trung tâm vừa sát nhu cầu thị trường, vừa phù hợp năng lực người học. Đội ngũ giáo viên, nhân viên của Trung tâm không ngừng sáng tạo trong cách thức tuyển sinh, đưa thông tin về tận các vùng khó khăn, giúp nhiều bạn trẻ lần đầu biết đến cơ hội học nghề miễn phí.

Không chỉ đào tạo nghề, REACH Huế còn chủ động kết nối doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho học viên ngay sau khi ra trường. Tỷ lệ học viên có việc làm ổn định sau tốt nghiệp tại REACH đạt trên 90%. Họ hiện đang làm việc tại nhiều khách sạn, resort lớn, như: Vinpearl, Silkpath, Hương Giang, Mikazuki Đà Nẵng; các spa uy tín, như: Sosono, Relax, Queen; hay các công ty thiết kế, thương mại điện tử, như: Pixelz, Rubersoul Việt Nam, Highland Coffee, Starbucks…

Thành công của REACH Huế có sự góp phần quan trọng từ mạng lưới hơn 370 doanh nghiệp đối tác. Không chỉ tiếp nhận học viên thực tập, các doanh nghiệp còn tham gia tuyển dụng trực tiếp, tư vấn nghề nghiệp, giúp học viên nắm rõ yêu cầu thực tế và rèn luyện tác phong, kỹ năng mềm. Song song đó, Câu lạc bộ cựu học viên REACH Huế trở thành “cánh tay nối dài” trong công tác tuyển sinh và truyền cảm hứng.

Bằng việc đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường và kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp, REACH Huế đã mở ra cơ hội việc làm cho nhiều thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Sự tiếp sức kịp thời từ REACH chắp cánh ước mơ lập nghiệp cho học viên, giúp họ tự tin vươn lên, ổn định cuộc sống.