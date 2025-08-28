Đoàn Thuế thành phố cần tiên phong trong đổi mới hoạt động

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thuế thành phố tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Thuế thành phố được tổ chức thiết thực đã tạo điều kiện cho đoàn viên phấn đấu, cống hiến và trưởng thành, khẳng định được vị trí vai trò của tổ chức Đoàn trong đơn vị. Trong đó, Đoàn Thuế thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật chính sách thuế cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thu ngân sách. Ngoài nhiệm vụ thu ngân sách, Đoàn Thuế thành phố cũng tham gia tích cực nhiều sáng kiến có ý nghĩa quan trọng, nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả đóng góp vào sự phát triển của ngành…

Trên cơ sở đánh giá hoạt động và những vấn đề còn tồn tại, nhiệm kỳ 2025 - 2030, “Tuổi trẻ Thuế thành phố đoàn kết tiên phong đổi mới, sáng tạo và thích ứng nhanh với mô hình quản lý thuế mới”.

Theo đó, Đoàn Thuế thành phố phấn đấu 100% đoàn viên thanh niên học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có 40 - 50 đề tài sáng kiến cải tiến trở lên góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị và được cấp Thuế thành phố công nhận. Bồi dưỡng giới thiệu 40 - 50 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và phấn đấu có từ 20 - 25 đoàn viên được kết nạp Đảng; xây dựng ít nhất 2 công trình, phần việc thanh niên gắn với hoạt động của cơ quan; 2 công trình, phần việc thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát triển hoạt động phong trào gắn với hoạt động chuyên môn cơ quan đơn vị trong công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; đảm bảo 100% đoàn viên thanh niên tham gia tích cực trong công tác chuyển đổi số của ngành.

Ông Đoàn Vĩ Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thuế thành phố phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Đoàn Vĩ Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thuế thành phố biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của Đoàn Thuế thành phố trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu, Đoàn Thuế thành phố cần đổi mới, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, nhất là trong nâng cao chất lượng công tác Đoàn; huy động sự tham gia của đoàn viên thanh niên trong các hoạt động; quan tâm đề xuất Đảng ủy những nhân tố trẻ trong danh dách quy hoạch cán bộ để có kế hoạch bồi dưỡng. Trong việc đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ, cần đánh giá, nắm rõ dự báo tình hình trong nước, thế giới nhất là các nhiệm vụ trọng tâm đã được Đảng, Nhà nước đề ra. Các nhiệm vụ cần tập trung vào các trụ cột chính như: Cải thiện thể chế; chuyển đổi số hướng đến người dân, DN; đẩy mạnh xúc tiến phát triển kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế.

Đại hội cũng bầu BCH Đoàn Thuế thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2025-2030; đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đoàn UBND thành phố Huế lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.