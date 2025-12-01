  • Huế ngày nay Online
Phê duyệt Danh mục các công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng

Thủ tướng yêu cầu trong quá trình thực hiện, Bộ Công Thương rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án trọng điểm ngành năng lượng phù hợp với yêu cầu thực tế.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 2/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng thuộc phạm vi chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng gồm: 32 dự án nguồn điện (21 dự án nhà máy nhiệt điện; 9 dự án nhà máy thủy điện; 2 dự án điện gió ngoài khơi); 7 dự án kho LNG.

Bên cạnh đó, danh mục còn gồm 7 dự án thuộc các chuỗi dự án khí-điện; một số dự án đường dây và trạm biến áp (12 dự án đấu nối, giải tỏa công suất nguồn điện, 8 dự án tăng cường nhập khẩu điện, 14 dự án tăng cường năng lực truyền tải và cung cấp điện cho các khu vực phụ tải lớn); 1 dự án lọc hóa dầu (Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất); 3 dự án trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung Bộ-Nam Bộ (Nhà máy sản xuất cáp ngầm cao thế (HVDC) phục vụ các dự án năng lượng tái tạo; Dự án Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo Khánh Hòa). 

Theo danh mục, các dự án nguồn điện bao gồm: Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Ninh; Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng giai đoạn 1; Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng giai đoạn 2; Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình; Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn; Nhà máy Nhiệt điện LNG Công Thanh; Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập; Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III; Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II; Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III; Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Lăng giai đoạn 1; Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná; Nhà máy Nhiệt điện LNG Hiệp Phước giai đoạn 1; Nhà máy Nhiệt điện LNG Hiệp Phước giai đoạn II; Nhà máy Nhiệt điện LNG Long Sơn; Nhà máy Nhiệt điện Long An 1; Nhà máy Nhiệt điện Long An II; Nhà máy Nhiệt điện LNG Bạc Liêu; Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1; Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1; Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Các dự án nhà máy thủy điện: Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng; Nhà máy Thủy điện tích năng Bác Ái; Nhà máy Thủy điện tích năng Đơn Dương (tổ máy 1); Nhà máy Thủy điện tích năng Đơn Dương (tổ máy 2, 3); Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang mở rộng; Nhà máy Thủy điện Bản Chát mở rộng; Nhà máy Thủy điện Huội Quảng mở rộng; Nhà máy Thủy điện Lai Châu mở rộng; Nhà máy Thủy điện Sơn La mở rộng. 

Các dự án điện gió ngoài khơi gồm dự án ở khu vực phát triển điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1 (Điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1.1; Điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1.2; Điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1.3; Điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 1.4) và Dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi từ Việt Nam sang Singapore, Malaysia.

Các dự án kho LNG bao gồm: Dự án Kho LNG Nhà máy điện Quảng Ninh; Kho LNG Nhà máy điện Thái Bình; Kho LNG Nhà máy điện Nghi Sơn; Kho LNG Nhà máy điện Hải Lăng giai đoạn 1; Kho LNG Nhà máy điện Cà Ná; Kho LNG Nhà máy điện Bạc Liêu (giai đoạn 1); Kho LNG Bắc Trung Bộ (Kho LNG Vũng Áng) giai đoạn 1.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong quá trình thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung, Bộ Công Thương rà soát, tổng hợp ý kiến, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục phù hợp yêu cầu thực tế, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2/12/2025 và thay thế Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 2/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng./.

Theo vietnamplus.vn
