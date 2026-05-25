Đoàn viên thanh niên BĐBP luôn là lực lượng xung kích giúp người dân khu vực biên giới

Với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng”, phần thi cán bộ Đoàn giỏi bao gồm nhiều nội dung, trong đó tập trung về phương pháp, năng lực người cán bộ Đoàn trong tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện phong trào đoàn, các cuộc vận động và khả năng xây dựng, phát huy hiệu quả những mô hình hay, cách làm sáng tạo của tập thể, cá nhân, gương người tốt, việc tốt, tham gia xây dựng nếp sống chính quy, môi trường văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội ở đơn vị.

Đối với phần thi tuyên truyền viên trẻ, tập trung vào một số nội dung quan trọng như: Tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, Văn kiện Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đoàn viên thanh niên, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; học tập, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đảm bảo an toàn; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; làm nhiệm vụ quốc tế; hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh…