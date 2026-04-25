Lan tỏa chủ trương một cách tự nhiên và thuyết phục

Từ hội thi báo cáo viên giỏi

Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố luôn xác định công tác tuyên truyền là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đội ngũ báo cáo viên từng bước được củng cố, trưởng thành cả về bản lĩnh chính trị, trình độ và phương pháp; nội dung, hình thức tuyên truyền không ngừng được đổi mới theo hướng thiết thực, gần gũi, sát với thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Hội thi báo cáo viên giỏi trong BĐBP năm 2026 để góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Có 30 thí sinh là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, báo cáo viên, cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP tham gia, với tinh thần nỗ lực thực hiện tốt nhất phần thi của mình; thể hiện quyết tâm của toàn lực lượng trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả.

Từ tập trung cao độ trong phần thi trắc nghiệm trên giấy, không khí Hội thi chuyển sang sinh động, nhiều cung bậc cảm xúc trong phần thuyết trình và trả lời câu hỏi. Ngoài nội dung thi gắn với cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các nghị quyết nêu trên, các thí sinh còn liên hệ thực tiễn cơ quan, đơn vị nơi mình công tác. Giọng thuyết trình truyền cảm, cùng những hình ảnh thực tế được trình chiếu trên màn hình lớn, đã đưa người dự khán đến vùng đất phên dậu của Tổ quốc, nơi lực lượng BĐBP đang ngày đêm cầm chắc tay súng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời đồng hành cùng chính quyền, Nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế.

Thượng úy Cao Đức Anh, trợ lý tuyên huấn Phòng Chính trị BĐBP thành phố (từng là Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An), người đoạt giải nhất Hội thi, xúc động chia sẻ rằng, trong hành trang của người lính, luôn mang theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm; nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại”. Lời dạy giản dị nhưng sâu sắc ấy không những chỉ ra mục tiêu, mà còn đặt ra yêu cầu rất cao đối với mỗi người lính biên phòng, mỗi cán bộ làm công tác tuyên truyền.

Thượng tá Trần Minh Toàn, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP (giữa) tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân

Bao năm qua, BĐBP thành phố Huế đã thực hiện phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, gần gũi Nhân dân, tuyên truyền vận động, xây dựng “thế trận lòng dân”, thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Hình ảnh BĐBP căng mình trước, trong và sau thiên tai mưa lũ, bảo vệ tính mạng tài sản cho dân; giúp dân thu hoạch mùa màng; giúp địa phương xây dựng đường dân sinh, những công trình công cộng; giúp người dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa; khám, chữa bệnh cấp, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách; phối hợp các cơ quan đơn vị tặng mô hình sinh kế, tặng quà cho người dân khó khăn ở khu vực biên giới, đã khắc sâu trong tình cảm Nhân dân.

Bằng phương pháp dân vận đi vào lòng người, các anh đã xây dựng niềm tin trong lòng dân. Người dân biên giới đã phát huy vai trò chủ thể trong tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc; báo cáo kịp thời các hành vi xâm phạm lãnh thổ, an ninh; chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tăng gia sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống; xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa mới; chung sức đồng lòng xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Kết hợp tuyên truyền miệng với ứng dụng công nghệ

Mỗi cán bộ, chiến sĩ vừa là người thực thi nhiệm vụ, vừa là một tuyên truyền viên trực tiếp, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Vì vậy, người báo cáo viên trong lực lượng biên phòng không chỉ cần kiến thức, kỹ năng mà còn phải có bản lĩnh, sự gần dân, hiểu dân và nói được tiếng nói của Nhân dân, để từ đó lan tỏa chủ trương của Đảng một cách tự nhiên, thuyết phục và bền vững.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy BĐBP thành phố (giữa) động viên người dân bản Sê Sáp, Lào

Hội thi báo cáo viên giỏi hàng năm không chỉ là sự khẳng định trình độ, tri thức và kỹ năng, mà còn là sự thể hiện bản lĩnh chính trị và tâm huyết của mỗi báo cáo viên đối với nhiệm vụ tuyên truyền của Đảng; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, từ đó áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân của lực lượng BĐBP.

“Tuyên truyền miệng không chỉ là truyền đạt thông tin, mà phải trở thành kênh định hướng tư tưởng trực tiếp, kịp thời, có sức thuyết phục cao. Báo cáo viên là đội ngũ phải chủ động thích ứng với môi trường số, kết hợp hài hòa giữa phương pháp truyền thống với ứng dụng công nghệ hiện đại; nâng cao khả năng phân tích, định hướng trước những luồng thông tin đa chiều. Trong thời đại 4.0, công nghệ có thể lan truyền thông tin rất nhanh, nhưng chính tuyên truyền miệng mới là yếu tố quyết định để định hướng nhận thức, củng cố niềm tin và dẫn dắt hành động” - Đại tá Đặng Ngọc Hiệu nhấn mạnh.

Bộ đội biên phòng giúp dân trong mưa lũ

“Nhiều đồng chí đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy sắc bén, phương pháp trình bày thuyết phục; không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền được niềm tin, tinh thần và trách nhiệm đến người nghe. Nhiều đề cương chuyên đề có chất lượng tốt, có thể sử dụng làm tài liệu phục vụ lâu dài cho công tác tuyên truyền trong toàn lực lượng. Đội ngũ báo cáo viên trong lực lượng BĐBP thành phố đã có bước trưởng thành rõ nét; vững hơn về bản lĩnh, chắc hơn về kỹ năng, sâu hơn về phương pháp. Từ hội thi, đã góp phần hun đúc bản lĩnh, nâng tầm trí tuệ và trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên trong BĐBP, những người trực tiếp đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” - Đại tá Đặng Ngọc Hiệu chia sẻ.

Từ những báo cáo viên “lá cờ đầu” trong công tác tuyên truyền, những cách làm hay, phương pháp dân vận khéo sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tập hợp sức mạnh đoàn kết quân dân, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.