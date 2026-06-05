30 năm đào tạo và đồng hành cùng giáo dục tiểu học

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Tham dự buổi lễ có TS. Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo); lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế và các sở, ban ngành cùng các thế hệ giảng viên, sinh viên, học viên của khoa...

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Hoài Anh, Trưởng khoa Giáo dục Tiểu học cho biết, từ khi được thành lập vào ngày 16 tháng 5 năm 1996, khoa đã không ngừng phát triển cả về quy mô và chất lượng đào tạo. Sau 30 năm, đơn vị hiện có 21 cán bộ, viên chức, trong đó có 7 tiến sĩ, 4 nghiên cứu sinh và 8 thạc sĩ. Khoa đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 6.000 sinh viên chính quy, 905 sinh viên hệ tại chức, 8.246 sinh viên đào tạo tại các địa phương và 248 học viên cao học. Hiện nay, khoa đang đào tạo hơn 1.000 sinh viên và 140 học viên cao học.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, khoa còn đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. 30 năm qua, đơn vị đã chủ trì và tham gia 79 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, xuất bản 195 đầu sách, công bố 289 bài báo khoa học, trong đó có 17 bài thuộc danh mục ISI và Scopus. Khoa cũng mở rộng hợp tác với nhiều trường đại học quốc tế như Đại học Monash (Úc), Đại học Chiang Mai (Thái Lan) và Đại học Eötvös Loránd (Hungary), góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu.

Các thế hệ sinh viên, học viên cao học chúc mừng kỷ niệm 30 năm thành lập khoa

Dịp này, Khoa Giáo dục Tiểu học vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm 2025; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều giấy khen của các đơn vị, địa phương vì những đóng góp nổi bật trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và xây dựng, phát triển đơn vị.

Thời gian tới, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và khẳng định vai trò trong công cuộc đổi mới giáo dục của đất nước.