Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và cơ động

Đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng lực lượng BĐBP 6 tháng đầu năm 2025; công tác quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh về công tác biên phòng năm 2025; kế hoạch số 2925 KH-BĐBP ngày 4/6/2025 của Bộ Tư lệnh và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp về tổ chức triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về thực hiện đề án tiếp tục sắp xếp tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, chống khai thác IUU; xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; công tác tổ chức đóng quân, canh phòng, bảo vệ cơ quan, đơn vị và phòng chống cháy nổ, thiên tai; công tác quán triệt, triển khai thực hiện công tác trinh sát, phòng, chống ma túy và tội phạm; phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng liên quan nắm tình hình nội ngoại biên, an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển, nhất là khu vực đồng bào dân tộc ít người, đồng bào tôn giáo; công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự…

Qua kiểm tra, đoàn đã nêu những bài học kinh nghiệm, giải pháp khắc phục khó khăn trong công tác tổ chức, triển khai nhiệm vụ.