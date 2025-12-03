Nghị quyết 71 và tầm nhìn đột phá cho giáo dục

Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm tham gia ngày hội việc làm

Tư duy mới cho giai đoạn phát triển mới

Theo TS. Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, điều đầu tiên Nghị quyết nhấn mạnh chính là yêu cầu nhận thức sâu sắc, đầy đủ và nhất quán quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đây không chỉ là một khẩu hiệu mang tính tuyên ngôn, mà là lời khẳng định rõ ràng giáo dục sẽ được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước. Khi giáo dục trở thành nền tảng cho mọi mục tiêu phát triển, những nỗ lực cải cách không còn dừng lại ở mức đổi mới đơn lẻ, mà tiến tới bước đột phá thực sự mang tính hệ thống.

Nghị quyết cũng đặt ra các mốc thời gian cụ thể đến năm 2030, 2035 và tầm nhìn 2045 - những mốc hoạch định đủ dài để triển khai nhưng cũng đủ gần để thúc đẩy hành động. Nội dung xuyên suốt từ phổ cập giáo dục mầm non, THCS, THPT đến xây dựng các đại học đạt chuẩn quốc tế cho thấy một tầm nhìn bao quát, có chiều sâu và có khả năng tạo chuyển biến đồng bộ trên toàn hệ thống.

Một trong những nội dung được đánh giá cao trong Nghị quyết 71 là tinh thần đổi mới mạnh mẽ về thể chế và quản trị giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học được trao quyền tự chủ lớn hơn, đặc biệt trong tuyển dụng, bổ nhiệm, tổ chức bộ máy và phát triển đội ngũ. Tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, giúp các trường phát huy được trí tuệ, bản sắc và năng lực nội tại.

Cùng với đó, hệ thống giáo dục sẽ được sắp xếp tinh gọn, tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao chất lượng toàn hệ thống; đồng thời, nguồn đầu tư cho giáo dục được ưu tiên theo lộ trình ổn định và lâu dài.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là tầm nhìn quốc tế trong giáo dục. Việt Nam đặt mục tiêu đưa hệ thống giáo dục vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2045. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng nhưng thể hiện rõ khát vọng hội nhập, nâng tầm vị thế và thúc đẩy đổi mới tri thức trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống

Theo TS. Lê Hồ Sơn, để hiện thực hóa những mục tiêu lớn mà Nghị quyết 71 đặt ra, không thể chỉ trông chờ vào tinh thần và quyết tâm. Điều quan trọng là phải tháo gỡ đồng thời nhiều “điểm nghẽn” tồn tại lâu nay. Đó là hạn chế về nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất chưa đồng bộ, và đặc biệt là sự thiếu hụt đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Các cơ chế đánh giá, kiểm định chất lượng cũng cần tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm minh bạch, chính xác và thúc đẩy nâng cao chất lượng một cách thực chất, tránh hình thức.

Với vai trò là đơn vị đào tạo giáo viên hàng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đang tích cực cụ thể hóa tinh thần của nghị quyết trong chiến lược phát triển của mình. Mục tiêu của trường là trở thành cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao, định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, giữ vị trí hàng đầu cả nước về khoa học và công nghệ giáo dục vào năm 2030, đồng thời vươn tầm ảnh hưởng khu vực vào năm 2045.

Theo TS. Lê Hồ Sơn, trường đã chủ động rà soát và đổi mới chương trình đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Nhiều học phần mới mang hàm lượng công nghệ cao, như: khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, STEM/STEAM, giáo dục công dân toàn cầu... được bổ sung nhằm tạo nền tảng hiện đại, bắt kịp xu thế giáo dục thế giới.

Nhà trường phát triển các chương trình liên ngành, song ngành và các mô-đun bồi dưỡng chuyên sâu cho giảng viên. Việc phát triển đội ngũ được đặt ở vị trí trung tâm: khuyến khích giảng viên học nâng cao, đặt mục tiêu công bố khoa học quốc tế, đồng thời có chính sách thu hút nhà khoa học trẻ và giảng viên giỏi về trường.

Trong định hướng hội nhập, Trường Đại học Sư phạm đẩy mạnh hợp tác với đại học sư phạm uy tín trên thế giới, tham gia mạng lưới giáo dục quốc tế, xây dựng chương trình liên kết và thu hút sinh viên quốc tế - những bước đi cần thiết để nâng chuẩn đào tạo.

Không chỉ lĩnh vực sư phạm, Nghị quyết 71 còn mở ra những triển vọng rõ nét đối với các ngành khoa học ứng dụng, đặc biệt là nông nghiệp. PGS.TS Trần Thanh Đức - Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhấn mạnh, quyền tự chủ, sự gắn kết doanh nghiệp và định hướng đổi mới sáng tạo sẽ là chìa khóa để trường nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng đào tạo.

Trường Đại học Nông Lâm đang tích cực đăng cai các hội thảo, tham gia mạng lưới nghiên cứu, phát triển các chương trình đào tạo gắn với công nghệ sinh học, nông nghiệp thông minh, chuyển đổi số. Môi trường học thuật cởi mở, sáng tạo, giàu trải nghiệm, giúp sinh viên có khả năng làm chủ tri thức và công nghệ phục vụ nông nghiệp bền vững.

Nghị quyết 71 được xem là cơ hội vàng để ngành giáo dục chuyển mình mạnh mẽ, tạo ra hệ sinh thái tri thức hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế. Với sự vào cuộc chủ động của các đơn vị giáo dục uy tín như Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, những định hướng lớn của nghị quyết đang từng bước được cụ thể hóa bằng hành động, bằng chiến lược và bằng niềm tin vững chắc vào tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam.