Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Ngày hội phát triển vận động của trẻ mầm non ở TP. Huế

Giáo dục mầm non, đặc biệt là phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em 5 tuổi luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành giáo dục, có vai trò nền tảng trong việc chuẩn bị tâm thế, kỹ năng và kiến thức vững chắc cho trẻ trước khi bước vào tiểu học. Việc duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMN 5 tuổi là tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Trong những năm qua, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp quản lý và sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ sở giáo dục mầm non (GDMN), công tác phổ cập đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, thể hiện qua tỷ lệ huy động trẻ ra lớp cao, cơ sở vật chất từng bước được chuẩn hóa và các chính sách hỗ trợ ngày càng đi vào chiều sâu.

Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng giáo dục thực sự bền vững, đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục và hướng tới mục tiêu mở rộng phổ cập cho trẻ 3-5 tuổi, việc nâng cao chất lượng công tác quản lý các hoạt động giáo dục là một yêu cầu cấp thiết. Công tác quản lý cần được đổi mới để khắc phục những tồn tại về tính hình thức trong tổ chức hoạt động, sự thiếu đồng bộ về cơ sở vật chất và năng lực chuyên môn của đội ngũ ở một số địa bàn.

Hội thảo tập trung vào các nội dung, giải pháp quản lý các hoạt động giáo dục nhằm bảo đảm hầu hết trẻ em 5 tuổi ở mọi vùng miền được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt sẵn sàng vào lớp 1.

Các đại biểu cũng thảo luận sâu về công tác quản lý chỉ đạo các hoạt động giáo dục trong cơ sở GDMN nhằm duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi khi thực hiện chính quyền 2 cấp. Công tác quản lý các điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở GDMN nhằm duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi về cơ sở vật chất, tài chính, đội ngũ.

Nhiều ý kiến cũng đề cập đến công tác bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục; sự phối hợp giữa cơ sở GDMN với gia đình và xã hội nhằm duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.