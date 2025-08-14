Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển

Chỉnh trang mốc quốc giới trong chuyến tuần tra song phương

Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Theo Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Huế, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ BĐBP thành phố đã chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đề ra trên cả 3 mặt: Nhiệm vụ chính trị; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, đã được thực hiện, hoàn thành xuất sắc. Bộ Chỉ huy (nay là Ban Chỉ huy) BĐBP thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình trên 2 tuyến biên giới. Các đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm soát hơn 3.100 đợt/gần 16.000 lượt cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tham gia, kịp thời phát hiện, xử lý tốt các hoạt động vi phạm trên biên giới, vùng biển.

BĐBP thành phố đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới, nhất là tội phạm ma túy, mua bán người, buôn bán, vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, vượt biên, xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, khai thác, vận chuyển lâm sản, tài nguyên trái phép.

Điển hình, từ quyết tâm, nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, gian nan, nguy hiểm của CBCS và tập thể các đơn vị biên phòng, đã lập nhiều chiến công trong phòng, chống tội phạm ma túy. Đó là đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 64 vụ/147 đối tượng với tang vật gần 16.000 viên ma túy tổng hợp; gần 19.000 gam ma túy methamphetamin; gần 1,7kg ketamin, 3,5kg ma túy tổng hợp...

“Công tác quản lý tại các cửa khẩu, cảng biển phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và giao lưu hợp tác quốc tế đã được thực hiện tốt trong nhiệm kỳ qua. Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới tại các cửa khẩu đường bộ, cửa khẩu cảng, lối mở trên biên giới” - Thượng tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP chia sẻ.

Xây dựng khu vực biên giới, nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Đại tá Hoàng Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng BĐBP cho hay: Lực lượng BĐBP tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; phát huy tốt vai trò cán bộ tăng cường cho các xã biên giới và đội ngũ đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản biên giới.

Các chương trình, mô hình giúp dân, góp phần tăng cường phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo được triển khai có hiệu quả, nâng cao đời sống Nhân dân khu vực biên giới. Điển hình là chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Xuân Biên cương hải đảo, Tết thắm tình quân dân” vào dịp tết Nguyên đán hằng năm; chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm”, “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”… Tại các chương trình, lực lượng BĐBP đã tổ chức, phối hợp trao tặng hàng ngàn suất quà cho các hộ dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng hàng chục căn nhà, trao tặng hàng trăm mô hình sinh kế (bò, heo, gà, vịt giống, cây giống), khám, chữa bệnh, cấp, phát thuốc miễn phí cho gần 3.000 người dân, trao tặng hàng trăm suất học bổng. Tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng.

“Những hoạt động ý nghĩa, nhân văn nêu trên, cùng với sự gắn bó cùng ăn cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng hành hỗ trợ Nhân dân biên giới trên mọi mặt, lực lượng BĐBP ngày càng được người dân tin mến, ủng hộ, tạo sức mạnh đồng lòng, xây dựng khu vực biên giới phát triển, nền biên phòng toàn dân vững mạnh” - Đại tá Hoàng Minh Hùng khẳng định.

Đồng hành cùng người dân biên giới, lực lượng BĐBP đồng thời cũng hết lòng giúp bạn. Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng với đối ngoại nhân dân; duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới hai tỉnh Salavan và Sê Kông (Lào) trong quản lý, bảo vệ biên giới, phát triển kinh tế - xã hội. 5 năm qua, BĐBP thành phố Huế đã phối hợp tặng nhu yếu phẩm, thiết bị y tế, xây dựng nhà, mô hình sinh kế…, cho người dân các bản bạn, trị giá hơn 5 tỷ đồng, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.