Chuyển động mới từ các phong trào thi đua

HNN - Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố Huế đang xuất hiện nhiều cách làm mới, mô hình sáng tạo từ đồng bằng đến miền núi, tạo chuyển động rõ rệt trong phát triển kinh tế, xã hội và cho thấy sự vào cuộc chủ động của chính quyền địa phương 2 cấp cùng cộng đồng dân cư.

Khơi dậy khát vọng và tinh thần cống hiến của nông dânTừ những mô hình hay đến chuyển mình toàn diệnNâng chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn

Phụ nữ xã Quảng Điền tỉ mỉ đan lát sản phẩm thủ công phục vụ phát triển sinh kế 

Đổi mới cách làm

Ở xã A Lưới 1, phong trào thi đua xây dựng NTM được “truyền lửa” từ mô hình du lịch cộng đồng A Nôr. Từ hoạt động nhỏ lẻ trước đây, người dân Pa Cô đã đăng ký thi đua “nâng chuẩn du lịch” bằng cách đầu tư homestay, mở rộng dịch vụ trải nghiệm và giữ gìn cảnh quan, văn hóa bản địa. Các nhóm hộ cho biết, thu nhập cải thiện đáng kể từ khi HTX phát động phong trào: Nhóm homestay thi đua giữ không gian sạch, đẹp; nhóm văn nghệ thi đua chuẩn bị tiết mục đặc sắc; nhóm ẩm thực thi đua gìn giữ món ăn truyền thống, tạo nên một vòng thi đua lan tỏa trong từng nếp nhà.

Theo ông Hoàng Thanh Duy, Giám đốc HTX du lịch sinh thái cộng đồng A Nôr, điều làm nên sức bật không nằm ở số lượng dịch vụ, mà chính là tinh thần chung: Thi đua giữ rừng, giữ nguồn nước và bảo tồn nếp văn hóa của người Pa Cô, xem đó là tài sản chung để cùng gìn giữ. Nhiều gia đình chia sẻ rằng, từ khi có du lịch cộng đồng, mỗi dịp cuối tuần họ đều tự giác dọn đường vào thác, chăm chút vườn tược vì “khách đến đông là nhờ cả bản cùng cố gắng”.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, xã đang tiếp tục phát động thi đua nâng chuẩn dịch vụ, mở lớp tập huấn kỹ năng đón khách và hỗ trợ các hộ dân tham gia du lịch nhằm hoàn thành tiêu chí thu nhập - văn hóa - môi trường trong bộ tiêu chí NTM vùng cao.

Tại xã Quảng Điền, phong trào thi đua ứng dụng công nghệ đang trở thành mũi nhọn trong xây dựng NTM. Trên nền tảng phòng điều hành thông minh được hoàn thiện từ giai đoạn trước, xã triển khai hệ thống giám sát an ninh, báo cáo số liên thông và thiết bị quan trắc môi trường phục vụ cảnh báo thiên tai. Theo ông Trần Kìm, Phó Chủ tịch UBND xã, thi đua chuyển đổi số không chỉ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ mà còn nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành.

HTX Quảng Thọ II chọn đăng ký thi đua “số hóa sản xuất - mở rộng thị trường”. Giám đốc HTX, ông Nguyễn Lương Trí cho biết, việc đưa sản phầm trà rau má OCOP lên sàn thương mại điện tử, ứng dụng mô phỏng 3D và AR trong quảng bá sản phẩm đã mở ra hướng tiếp cận mới cho nông hộ, phù hợp với phong trào thi đua phát triển nông thôn số.

Trong tiêu chí môi trường - một trong những yêu cầu then chốt của NTM nâng cao - nhiều địa phương trên địa bàn thành phố phát động thi đua phân loại rác tại nguồn, xây dựng chợ an toàn thực phẩm và triển khai mô hình xử lý nước thải hộ gia đình.

Chuyển từ “phong trào” sang “thực chất”

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô các xã trên địa bàn thành phố được mở rộng, dân số tăng, khối lượng công việc lớn hơn, vì vậy đòi hỏi phải có cơ chế điều hành trực tiếp và linh hoạt hơn. Tại xã Quảng Điền, phong trào thi đua được bắt đầu từ đội ngũ cán bộ: Phân công - phân nhiệm rõ ràng, ưu tiên hoàn thiện quy hoạch vùng sản xuất, nâng cấp trường học, trạm y tế, giao thông và thủy lợi nhằm đáp ứng nhu cầu dân sinh ngày càng cao. “Thi đua phải bắt đầu từ nội bộ; cán bộ làm tốt thì phong trào mới lan tỏa đến người dân”, ông Trần Kìm nhấn mạnh.

Ở xã Khe Tre, phong trào thi đua tập trung vào việc vận động người dân tham gia xây dựng NTM, trong đó mỗi hộ dân có một phần việc phù hợp để đóng góp vào thành quả chung. Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã chia sẻ: “Mỗi thôn, mỗi hộ đều góp phần bằng công việc của mình. Người dân là chủ thể quyết định thành công của phong trào NTM”.

Cùng với đó, chuyển đổi số cũng đang trở thành điểm nhấn trong phong trào thi đua tại nhiều địa phương. Các xã sau sắp xếp chủ động đưa nội dung chuyển đổi số vào nhiệm vụ thi đua, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, giám sát thiên tai và minh bạch hóa quy trình điều hành. Chính quyền cơ sở đánh giá chuyển đổi số giúp phong trào thi đua ngày càng thực chất, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Ông Lê Thành Nam, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thành phố cho biết, giai đoạn tới, thành phố sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp sinh thái và mở rộng mô hình xã thông minh theo tinh thần Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới. “Điều quan trọng là không để khoảng trống trong điều hành, bảo đảm mỗi xã đều có bước chuyển mạnh mẽ, bền vững”, ông Nam nhấn mạnh.

Từ các mô hình du lịch cộng đồng, ứng dụng công nghệ và phong trào thi đua từ cơ sở, có thể thấy, xây dựng NTM trên địa bàn thành phố đang chuyển từ “phong trào” sang “thực chất”. Mỗi xã một cách làm, mỗi cộng đồng một sáng kiến, mỗi người dân một phần việc… đang tạo nên sức sống mới cho nông thôn Huế trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả. Thi đua trở thành động lực quan trọng, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và định hình một nông thôn Huế xanh - thông minh -  sinh thái - hiện đại trong giai đoạn phát triển mới.

